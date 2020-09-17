Островная страна Барбадос, расположенная в Карибском бассейне в Центральной Америке, объявила о намерении стать независимым государством в 2021 году. В сети уже начали размышлять, кому отдать трон после Елизаветы II, и многие считают, что этого заслуживает уроженка страны Рианна.

О намерении избавиться от колониального прошлого и больше не признавать Елизавету II главой государства стало известно вчера, 16 сентября. Генерал-губернатор страны Сандра Мейсон заявила, что в 2021 страна стремится стать республикой. Об этом сообщают в издании Loop Barbados.

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Настало время оставить позади наше колониальное прошлое. Местные жители хотят видеть гражданина Барбадоса главой государства. Барбадос сделает следующий логичный шаг на пути к полному суверенитету и станет республикой в то время, когда мы будем отмечать нашу 55-ю годовщину независимости,

– заявила Мейсон в речи перед открытием сессии парламента.

Что известно о Барбадосе? Островная страна Барбадос получила независимость в 1966 году и является независимым государством в составе Содружества, но до сих пор британская королева Елизавета II остается главой государства, а представляет ее в стране назначенный королевой генерал-губернатор. В данном случае – Сандра Мейсон. Елизавета II является главой Содружества наций и действующим монархом в 15 независимых государствах.

Такая новость взорвала социальные сети, поскольку самой известной барбадоской является певица Рианна, которая с 2018 года является "чрезвычайным послом Барбадоса" и занимается вопросами образования, туризма и инвестиций в страну. В твиттере жители Барбадоса и не только начали заявлять, что Рианна, которая родилась в регионе Сент-Майкл, в Барбадосе, должна стать новой королевой, сообщают в The Daily Mail. Пока ни Рианна, ни Елизавета II не прокомментировали слова губернатора.