Полотна Александра Ройтбурда, которые войдут в историю
Источник:24 канал
В 59-летнем возрасте умер украинский художник и руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Много его работ навсегда войдут в историю культуры. Подборку провокационных полотен художника смотрите на LifeStyle 24.
Творчество Ройтбурда было примером Южно-украинской художественной школы и постмодернизма. Его работы – необычные и неординарные.
К теме В память о Ройтбурде: Минкульт обещает воплотить в жизнь мечту художника
Художник оставил след в мире культуры благодаря ярким картинам, где не стеснялся изображать то, что считал нужным. Ройтбурд вызывал у людей чувство любви и одновременно ненависти. Неоднократно его называли "порнографом, который рисует картины дерьмом".
Александр Анатольевич не стеснялся высказывать собственное мнение, был скандалистом, провокатором. Все это можно разглядеть и в его работах, которые называли "фекально-генитальной живописью".
Полотна Александра Ройтбурда
Александр Ройтбурд – "Ленин" / Фото "РБК-Украина"
Александр Ройтбурд – "Мао Цзэдун" / Фото "РБК-Украина"
Александр Ройтбурд – "Предчувствие гибридной войны" / Фото "РБК-Украина"
Александр Ройтбурд – "Предчувствие гибридной войны" / Фото "РБК-Украина"
Александр Ройтбурд – "Боярыня Морозова" / Фото be-inart.com
Александр Ройтбурд – "Нога" / Фото be-inart.com
Александр Ройбурд / Фото be-inart.com