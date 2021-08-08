Полотна Александра Ройтбурда, которые войдут в историю

В 59-летнем возрасте умер украинский художник и руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Много его работ навсегда войдут в историю культуры. Подборку провокационных полотен художника смотрите на LifeStyle 24.

Творчество Ройтбурда было примером Южно-украинской художественной школы и постмодернизма. Его работы – необычные и неординарные.

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Художник оставил след в мире культуры благодаря ярким картинам, где не стеснялся изображать то, что считал нужным. Ройтбурд вызывал у людей чувство любви и одновременно ненависти. Неоднократно его называли "порнографом, который рисует картины дерьмом".

Александр Анатольевич не стеснялся высказывать собственное мнение, был скандалистом, провокатором. Все это можно разглядеть и в его работах, которые называли "фекально-генитальной живописью".

Полотна Александра Ройтбурда



Александр Ройтбурд – "Ленин" / Фото "РБК-Украина"



Александр Ройтбурд – "Мао Цзэдун" / Фото "РБК-Украина"



Александр Ройтбурд – "Предчувствие гибридной войны" / Фото "РБК-Украина"



Александр Ройтбурд – "Предчувствие гибридной войны" / Фото "РБК-Украина"