Полнолуние во Льве 25 января: что нас ждет

Четверг, 25 января – первое полнолуние 2024 года. Оно создает всплеск огненной энергии. Полнолуние в Льве поможет всем тем, кто хочет оказаться в центре внимания и обрести популярность.

В это время наступает чувство уверенности, появляется желание произвести на кого-то впечатление, получить восхищение. Чего еще нам ждать в полнолуние во Льве, рассказала астролог Марина Скади (Соколова).

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Полнолуние во Льве

Так, полнолуние во Льве способствует социальной интеграции, осознанию подлинных целей, самоопределению. Тайны подсознания и глубоко скрытые страхи в этот период выходят наружу.

Для помощи в осознании себя можно использовать разные энергетические практики, медитации. Нужно "ловить волну" творческого воодушевления,

– рассказала астролог.

Добавила, что полнолуние, Солнце и Луна находятся в оппозиции — на одной оси, впрочем, на противоположных сторонах Земли. Интересно, что во время полнолуния во Льве Солнце находится в Водолее, а Луна – в Леве.

Это ось мужских знаков зодиака, в астрологии она называется ось увлечений и творчества. Огонь Льва усиливается Воздушной стихией Водолея, создавая все условия для запоминающихся ярких событий.

– подчеркнула Скади.

Заметила, что напряженный аспект, полный Юпитера, формирует энергетически сложный фон. Это способствует неуравновешенности, импульсивности и изменчивому настроению.

Полнолуние во Льве – "горячая" пора для взаимоотношений. Вероятны конфликты на работе, особенно с руководством, обострение международных разногласий. В настоящее время лучше свести к минимуму контакты с иностранцами, отложить заграничные поездки, заняться внутренним миром и продвижением собственных проектов. Или проведите это время с партнером, пользуясь особым моментом, когда полностью захватывают огненные порывы страсти.

Лев находится под управлением Солнца, характеризует жизнь, любовь, страсть к творчеству. Это пятый знак зодиака. Он связан с осмыслением Творца и творения, природы человека, смысла существования.

Полнолуние во Льве дает силу осознанной личности, власть над обстоятельствами и другими людьми, но прежде всего над самим собой.

Кстати, это прекрасное время для тех, кто в поиске. Ведь полнолуние во Льве дает возможности не только для романтических знакомств, но и для того, чтобы создать постоянные, крепкие любовные отношения. Это также благоприятные дни для зачатия ребенка и планирования семьи.

Сильнейшее влияние полнолуния во Льве будет на знаки Огня – Овна, Льва и Стрельца. Полнолуние позволит легче и проще посмотреть на проблемы, следовательно, быстро решить их. Также появляются возможности избавиться от долгов. Этим знакам полнолуние принесет улучшение во многих сферах жизни.

Вместо этого Тельцам и Скорпионам будет очень непросто во время полнолуния во Льве. Придется напряженно работать, срочно завершать все начатые дела. Однако важно не торопиться, а медленно и последовательно делать свою работу. Также полнолуние подтолкнет к внутренним трансформациям и реорганизации своей жизни.

Тем временем Близнецам, Весам и Водолею полнолуние во Льве поможет не только услышать свой внутренний голос, но и сделать решительный шаг в будущее. Это период осознаний, размышлений, созидания и обновления сил. Кстати, в ближайшее время поймете кто настоящий друг, а без кого легко сможете обойтись. Кроме того, полнолуние может принести много хороших идей. Для срочной реализации выберите лучшую, а остальные оставьте на потом.

Интересно, что Раки, Девы, Козероги и Рыбы будут наименее склонны к влиянию полнолуния во Льве.