Как часто нужно поливать елку, которую купили в горшке

Для того, чтобы сохранить природу и не покупать срубленную елку, люди предпочитают деревце в горшке. Это очень удобный вариант.

Преимущество елки в горшке в том, что ее можно пересадить в землю уже весной. То есть, не нужно выбрасывать ее на помойку. Таким образом, вы продлеваете жизнь дереву. Собрали несколько советов, как поливать елку в горшке.

Полезно Держите денежное дерево в этом месте, и богатство придет в ваш дом

Уход за елкой в горшке

Чтобы елка долго стояла и радовала вас, очень важным моментом является выбор места для нее. Там должно быть достаточно прохладно. То есть, батареи и обогреватели плохо влияют на дерево и оно начинает сыпаться. В то же время нужно поставить горшок так, чтобы стоял недалеко от окна, при этом, чтобы солнечные лучи не обжигали растение.

Для длительного хранения елки в помещении должна быть комфортная для нее температура. Для этого обратите внимание на влажность воздуха. От сухости елка страдает и желтеет. Опрыскивать деревце в горшке советуют хотя бы 1 раз в день. Оптимальное количество полива – 1-2 раза в неделю.

Специалисты рекомендуют использовать отстоянную и мягкую воду, идеально комнатной температуры. Поливают елку по мере надобности, когда подсыхает земля. Хочет ли дерево пить, понять очень просто. Надо погрузить палец вглубь на 3-4 сантиметра. Почва должна быть умеренно влажной.

При хранении в доме не стоит подкармливать елку. В этом нет никакой необходимости. Она будет стоять хорошо и без удобрений.

Помните, что елка в горшке не может храниться в помещении очень долго. Максимум – это 7-10 суток. Тогда она не погибнет.