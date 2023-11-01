Когда лучше поливать комнатные растения: утром или вечером

Развитие комнатных растений зависит во многом от правильного полива. Цветоводы часто задумываются, когда лучше делать это.

Специалисты советуют поливать комнатные цветы утром, а не вечером. Ведь нужно, чтобы растения успели поглотить воду до начала ночи. В то время как вечерний полив отрицательно сказывается на здоровье растений. Что еще здесь нужно знать – подскажет 24 Канал.

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Какое лучшее время для полива растений

От того, когда сами полеете растения зависит, насколько эффективно они смогут поглотить воду. Эксперты убеждены, что днем вазоны находятся в активности. Листья впитывают солнечные лучи, углекислый газ и полезные вещества. Совершенно естественно, что испаряется значительная часть влаги.

В то время как в ночное время вещества перерабатываются, закладываются почки. Многое зависит еще от самого растения. В частности, циперусу не страшно большое количество воды, потому что ему это нравится. А вот кактусам и другим суккулентам – растениям, которые запасают воду в себе, излишняя влажность ни к чему.

Почему не стоит поливать растения вечером

Также в ночное время комнатные растения не имеют света , а это очень нужно для фотосинтеза и впитывания воды. Поэтому вечером вазоны не смогут использовать воду для своих нужд. Будет чрезмерная влажность земли и растения могут гнить.

, а это очень нужно для фотосинтеза и впитывания воды. Поэтому вечером вазоны не смогут использовать воду для своих нужд. Будет чрезмерная влажность земли и растения могут гнить. Вечером воздух обычно более влажный, чем утром. Эта идеальная среда для развития болезней и распространения вредителей на растениях. Речь идет о комарах и пауках, которые любят влажную среду. Соответственно, количество вредителей может быть больше.

А вот вечерний полив можно выполнять летом, когда жарко. Тогда растения быстро поглотят воду и влага не будет задерживаться и вызывать гниль.