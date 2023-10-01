Какие традиции и запреты следует соблюдать в праздник Покрова

1 октября – праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Верующие чтят чудо, которое совершила Матерь Божья в этот день. Она спасла людей.

Много веков тому назад Дева Мария покрыла своим омофором (священным нарядом) людей, скрывавшихся в церкви от военных действий. Тем самым она уберегла их жизнь, а враги отступили от города. С этого времени и отмечают Покров Богородицы. А какие традиции и запреты есть в этот день – знает 24 Канал.

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Традиции Покрова Пресвятой Богородицы

Главной традицией на Покров является поход в церковь. Верующие молятся Богородице за покровительство и ставят свечи. А незамужние девушки, мечтающие о браке, просят Деву Марии о помощи в поиске жениха.

Еще перед самым праздником было принято выбрасывать все старое и не нужно. Такие вещи сжигали в огне. Люди верили, что избавившись от хлама, смогут легче пережить зиму.

К этому празднику наши предки уже завершали уборку, прекращали работать в саду и огороде. Вместо этого совершались гуляния.



Свадьба в Украине / Фото "Этнохата"

На Покровы часто устраивали свадьбу. Ведь в народе святой омофор Девы Марии напоминал фату, которую надевали на голову невесты. Люди говорили: "Святая мать, Покровенька, накрой мою голову, хоть тряпкой, чтобы не осталась девкой" или "Придет Покров, девке голову покроет".

Наши предки в этот день следили за природой, пытаясь понять, какой будет погода. Считалось, если ветер дует с севера – стоит ожидать холода с обильным снегом.

Хозяйки готовили блины на Покровы и угощали ими родных. Также обязательно делились едой с нуждающимися.



Блинчики / Фото "Ясень Мир"

В этот праздник наши предки начинали топить печь. Преимущественно использовали дрова на основе яблони. Считалось, что именно печь, разожженная из этого дерева, будет хорошо греть всю зиму.

Запреты на Покров Пресвятой Богородицы

На Покровы действуют определенные ограничения. К примеру, нельзя заниматься какой-либо тяжелой работой. Как на огороде или в саду, так и дома.

Запрещается шить, вышивать, резать, а также – глажку, стирку, мойку.

Забудьте о строительстве или ремонте в этот день.

Не давайте и сами не занимайте деньги взаймы на Покровы. Это не к добру.

взаймы на Покровы. Это не к добру. Хотя поста в этот день нет, лучше сдержанно относиться к еде и алкоголю.

Старайтесь не говорить о ком-то плохом или что-то наговаривать. Оно все вернется бумерангом.

Говорили, что в этот день нельзя отказывать сватам. Считалось, что если девушка три раза скажет сватам "нет", то не выйдет замуж как минимум 3 года.