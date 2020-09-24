После выхода успешного музыкального альбома с латиноамериканскими песнями ECLÉCTIKA Насти Каменских (NK), она стала популярной не только в Мексике, а в США. О звезде написали развернутый материал и сделали несколько пикантных снимков для издания.

Об украинской певице NK вы можете прочитать теперь на сайте знаменитого издания HOLA! USA. В нем журналисты рассказали об одном из хитов альбома – Película, вдохновленном популярным мексиканским праздником El Día de Muertos. Новостью об этом поделилась певица в инстаграме.

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О музыкальном хите певицы NK на сайте издания отзываются так:

Настроение и характер альбома полностью соответствуют значению слова ECLÉCTIKA, которое переводится как "смешивание", сочетание разных стилей и идей. Альбом также демонстрирует многогранность артистки, которая уверенно сочетает в своей музыке различные музыкальные культуры, в первую очередь украинскую и латиноамериканскую. Этот симбиоз помогает создавать уникальные песни.

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В издании также вспомнили и о других 6 синглах на испанском языке, о дополнении песен украинским колоритом, об изменении ее сценического имя с Насти Каменских на NK, а также о триумфе сингла Elefante, который посмотрели на ютубе более 100 миллионов раз, и он был в чартах SHAZAM более 10 месяцев.

В частности, NK предстала на двух снимках в соблазнительном образе: в черном кожаном топе и принтованной черной юбке с бежевыми вставками. Гламурный пояс с камнями, украшения и сияющий персиковый макияж завершали образ. Фотосессия состоялась на побережье океана.



Настя Каменских (NK) для HOLA! USA / Фото HOLA! USA