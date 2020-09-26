С 22 по 28 сентября проходит легендарная Неделя моды в Милане. Донателла Версаче продемонстрировала весенне-летнюю коллекцию в тематике морской стихии.

Весенне-летнюю коллекцию демонстрировали Ирина Шейк, Джоан Смоллс, Адут Акеч, Имаам Хаммам. Фотографии с показа модного бренда можно посмотреть на официальном сайте Versace.

Интересно Фэшн-карантин: какие маски одевают гости Недели моды в Европе – фото

Перед показом Донателла Версаче пригласила гостей в город Версачеполис. Он оказался подводным царством. Подиум был украшен так, чтобы казаться руинами древнего города, в котором понемногу появлялась новая жизнь.

Мне хотелось перенести ДНК бренда в новую реальность, но при этом не потерять главной сути Versace,

– поделилась модельер.

Донателла также не оставляет стандарты женской красоты. Короткие юбки, облегающие платья, глубокие декольте и высокие каблуки заметно преобладают в коллекции.



Ирина Шейк на показе / Versace.com

Образы также переполнены яркими цветами, сочетанием желтого, зеленого, оранжевого и большим количеством нарядов с принтами. А морскую тематику подчеркивают лифы в виде ракушек и украшение одежды изображениями морских звезд.

Отметим, что морскую тему бренд уже освещал в 1992 году, но тогда коллекцию создавал брат модельера Джанни Версаче.

Смотреть видео показа Versace онлайн: