На днях все западные СМИ распространили информацию, что Меган Маркл начала работу над новым фильмом для Netflix. И первый продюсерский проект герцогини Сассекской очень особенный.

Первый фильм от Меган Маркл

Детали первого проекта Меган Маркл держатся в строгом секрете. Однако таблоиду The Mirror таки удалось узнать, что фильм будет рассказывать об американке Патрисс Каллорс, которая стала соучредителем движения Black Lives Matter.

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Инсайдеры издания рассказали, что 36-летняя женщина вдохновила герцогиню Сассекскую. Меган Маркл сама неоднократно рассказывала, насколько сложно переживала расовую дискриминацию, которая проявлялась как к ней, так и к другим людям. Поэтому Black Lives Matter очень актуально в современном обществе, поэтому герцогиня Сассекская стремится рассказать больше об истории создания движения и его лидерах.

Меган считает, что эту историю обязательно нужно осветить, и ей бы хотелось быть той, кто это сделает,

– отметил инсайдер.

По неофициальным данным, проект утвердили представители Netflix. Поэтому вскоре могут начаться съемки первого фильма, где Меган Маркл будет продюсером.

Что известно о Black Lives Matter

Движение Black Lives Matter было основано еще в 2013 году. Тогда Патрисс Каллорс, Алисия Гарза и Опал Томет решили обратить внимание мира к вопросу расовой дискриминации, на унижение и травлю, которые случаются с темнокожими американцами. Катализатором для создания движения стало решение суда Флориды: на свободу отпустили патрульного Джорджа Циммермана, который в 2012 году убил 17-летнего парня Трейвона Мартина.

С масштабным размахом Black Lives Matter заявил о себе в 2020 году. Милиционер прямо на глазах у людей применил удушающий прием против Джорджа Флойда. Темнокожий американец несколько раз говорил, что не может дышать, но патрульного это не останавливало и он 8 минут стоял коленом на шее задержанного. Как следствие, Джордж Флойд умер, а США охватили массовые акции протеста.

Поддержали движение едва ли не все мировые знаменитости. Представители кино, музыки, фэшн-индустрии вышли на улицы на протесты. В мире остро начали обращать внимание на расовую дискриминацию, а организаторы Оскара даже внесли правки в вечные правила церемонии.

Как Меган Маркл начала сотрудничество с Netflix

В начале сентября 2020 года представители стриминговои компании Netflix объявили, что начали сотрудничество с Меган Маркл. Герцогиня Сассекская на экране не появится в роли актрисы, однако создаст документальные ленты на социальные или глобальные темы, а также познавательные фильмы для детей. Контакт, по неофициальным данным, оценивается в 120 миллионов долларов. Эти средства Меган Маркл будет использовать для семейных расходов.

В то же время принц Гарри и Меган Маркл имеют контракт с Disney. По договору, герцогиня занимается озвучкой детских фильмов. Все деньги она передает на благотворительность.