Королевский историк Роберт Лейси недавно заявил, что Кейт Миддлтон специально добивалась принца Уильяма. Это утверждение опровергла подруга герцогини, которая сказала, что Кейт совсем об этом не мечтала.

О заявлении школьной подруги Кейт Миддлтон говорится в материале издания The Daily Mail. Она опровергла информацию о том, что герцогиня заранее запланировала свадьбу с принцем Уильямом.

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Утверждение королевского биографа о том, что Кейт специально перешла в другой университет и планировала заранее бракосочетание с принцем Уильямом, опровергла ее подруга, сказав, что Миддлтон не хотела жизнь на глазах общественности, даже ненавидела эту идею. По словам школьной подруги, девушка тогда мечтала о совсем другом.

Все, что Кэтрин когда-либо хотела: это муж, деревенский дом, куча детей, собака и классная кухня,

– рассказала подруга Кейт Миддлтон.

В издании также отмечается, что Кэтрин хотела простого семейного уюта. А замуж за принца Уильяма вышла не из-за его статуса в Великобритании, а даже вопреки ему, потому что просто влюбилась в герцога.

"Она хотела счастливого семейного уюта – заботиться обо всех. Стать членом королевской семьи, которая оказалась в центре внимания, – это последнее, чего она хотела бы. Но Кейт влюбилась в Уильяма, который случайно оказался наследником престола. Она вышла замуж за Уильяма, несмотря на его положение, а не из-за него", – говорится в издании.