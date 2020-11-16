Подруга Кейт Миддлтон рассказала, добивалась ли девушка внимания принца Уильяма
Королевский историк Роберт Лейси недавно заявил, что Кейт Миддлтон специально добивалась принца Уильяма. Это утверждение опровергла подруга герцогини, которая сказала, что Кейт совсем об этом не мечтала.
О заявлении школьной подруги Кейт Миддлтон говорится в материале издания The Daily Mail. Она опровергла информацию о том, что герцогиня заранее запланировала свадьбу с принцем Уильямом.
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Утверждение королевского биографа о том, что Кейт специально перешла в другой университет и планировала заранее бракосочетание с принцем Уильямом, опровергла ее подруга, сказав, что Миддлтон не хотела жизнь на глазах общественности, даже ненавидела эту идею. По словам школьной подруги, девушка тогда мечтала о совсем другом.
Все, что Кэтрин когда-либо хотела: это муж, деревенский дом, куча детей, собака и классная кухня,
– рассказала подруга Кейт Миддлтон.
В издании также отмечается, что Кэтрин хотела простого семейного уюта. А замуж за принца Уильяма вышла не из-за его статуса в Великобритании, а даже вопреки ему, потому что просто влюбилась в герцога.
"Она хотела счастливого семейного уюта – заботиться обо всех. Стать членом королевской семьи, которая оказалась в центре внимания, – это последнее, чего она хотела бы. Но Кейт влюбилась в Уильяма, который случайно оказался наследником престола. Она вышла замуж за Уильяма, несмотря на его положение, а не из-за него", – говорится в издании.
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