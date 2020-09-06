В мире в некоторых странах протестуют против карантинных ограничений. А в Украине их продлили до 1 ноября. Чтобы поднять настроение, мы сделали подборку композиций на тему карантина.

Украинские исполнители решили порадовать своего слушателя и записали веселые, а иногда и поучительные, песни, отмечает 24 канал.

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7 карантинных песен

Шуточный и антикарантинный трек от исполнительницы Jerry Heil – #НІНАДОНТСТРЕС. По сюжету песни девушка Нина паникует из-за карантина и скупает всю гречку в магазине, но она делает это не из-за пандемии, а из-за недостатка страсти и любви в ее жизни.

Основу этого клипа певица сняла на фронтальную камеру телефона.

Смотрите видео: #НІНАДОНТСТРЕС от Jerry Heil

Дуэт Two from Zoo является малоизвестным, но очень интересным. Они записали песню о том, как надоел всем карантин.

Смотрите видео: Two from Zoo – "Карантин"

Рэпер с Буковины МС Петя (настоящее имя и фамилия – Петр Моставчук), не обошел эту тему. В своей шутливой песне и клипе он призывает есть лук и беречь себя.

Смотрите видео: МС Петя – "Коронавірус"

Олег Шкарпети – музыкант из Хмельницкого со сценическим именем Шугар – записал трек "Маски", который призывает носить маску и беречь себя во время пандемии коронавируса.

Смотрите видео: Шугар – "Маски"

Песню о карантине под названием "Біда" спела коломыйская артистка Баба Доцька. Юмористический трек является кавером на песню группы GO_A "Соловей".

Смотрите видео: Баба Доцька – "Біда"

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Фронтмен группы The ВЙО Мирослав Кувалдин презентовал позитивную песню на тему карантина. Она называется "По плану".

В песне говорится о том, что не стоит бояться карантина, а надо наоборот насладиться домашней атмосферой.

Смотрите видео: The ВЙО – "По плану"

Украинская хип-хоп исполнительница Marcelle написала песню под влиянием паники вокруг темы про коронавирус.

Она призывает в песне мыть руки и беречь себя.

Смотрите видео: Marcelle – #CORONAVIRUS

Заметим, что большинство песен вышли в промежуток времени, когда в Украине объявили строгие карантинные ограничения. Несмотря на это, они остаются актуальными и по сей день, а также напоминают, как это было несколько месяцев назад.