Подборка песен о карантине: видео
В мире в некоторых странах протестуют против карантинных ограничений. А в Украине их продлили до 1 ноября. Чтобы поднять настроение, мы сделали подборку композиций на тему карантина.
Украинские исполнители решили порадовать своего слушателя и записали веселые, а иногда и поучительные, песни, отмечает 24 канал.
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7 карантинных песен
Шуточный и антикарантинный трек от исполнительницы Jerry Heil – #НІНАДОНТСТРЕС. По сюжету песни девушка Нина паникует из-за карантина и скупает всю гречку в магазине, но она делает это не из-за пандемии, а из-за недостатка страсти и любви в ее жизни.
Основу этого клипа певица сняла на фронтальную камеру телефона.
Смотрите видео: #НІНАДОНТСТРЕС от Jerry Heil
Дуэт Two from Zoo является малоизвестным, но очень интересным. Они записали песню о том, как надоел всем карантин.
Смотрите видео: Two from Zoo – "Карантин"
Рэпер с Буковины МС Петя (настоящее имя и фамилия – Петр Моставчук), не обошел эту тему. В своей шутливой песне и клипе он призывает есть лук и беречь себя.
Смотрите видео: МС Петя – "Коронавірус"
Олег Шкарпети – музыкант из Хмельницкого со сценическим именем Шугар – записал трек "Маски", который призывает носить маску и беречь себя во время пандемии коронавируса.
Смотрите видео: Шугар – "Маски"
Песню о карантине под названием "Біда" спела коломыйская артистка Баба Доцька. Юмористический трек является кавером на песню группы GO_A "Соловей".
Смотрите видео: Баба Доцька – "Біда"
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Фронтмен группы The ВЙО Мирослав Кувалдин презентовал позитивную песню на тему карантина. Она называется "По плану".
В песне говорится о том, что не стоит бояться карантина, а надо наоборот насладиться домашней атмосферой.
Смотрите видео: The ВЙО – "По плану"
Украинская хип-хоп исполнительница Marcelle написала песню под влиянием паники вокруг темы про коронавирус.
Она призывает в песне мыть руки и беречь себя.
Смотрите видео: Marcelle – #CORONAVIRUS