Вот почему волосы быстро жирнеют: неожиданный ответ из журнала 80-х

В старом журнале неожиданно нашёлся ответ на вопрос, почему волосы быстро жирнеют. Причина в том, что вы неправильно его сушите.

Волосы, которые слишком быстро становятся загрязненными, а корни – жирными, – частая и распространенная проблема. Причина может скрываться в неправильном уходе.

Смотрите также Все секреты Strawberry Girl: как иметь блестящую кожу, как у Гейли Бибер

Почему быстро жирнеют волосы

Стилистка Эбби Юнг узнала неожиданный факт об уходе за волосами из старого журнала 80-х. Если волосы жирнеют слишком быстро и вам приходится часто их мыть, возможно, причина в том, что вы неправильно их сушите.

Дело в том, что многие сушат волосы естественным методом, то есть ждут, когда они высохнут самостоятельно. Но это может привести к тому, что кожа головы сильнее выделяет жир и сало.

Другим методом сушки волос является использование фена. Горячий воздух оказывает влияние на то, что кожное сало высушивается вместе с влагой. В то же время это может травмировать волосы, особенно если не использовать термозащиту.

Стилистка советует комбинировать эти два способа. Подсушивать корни волос феном, но давать кончикам высохнуть самостоятельно.