Канадский певец The Weeknd стал гостем музыкальной церемонии American Music Awards 2020 22 ноября, где получил три награды. Впрочем, его внешний вид шокировал не одного зрителя.

Дело в том, что 30-летний канадец посетил театр Microsoft в Лос-Анджелесе с забинтованным лицом и синяками под глазами, сообщает 24 канал. Он также надел красный пиджак, черные классические брюки, черную рубашку, кожаные перчатки и эпатажные туфли черно-белого цвета.

К слову American Music Awards 2020: победители музыкальной премии

В таком виде The Weeknd не только позировал на красной дорожке, но и выходил за наградами и даже выступал. Фанаты начали волноваться в сети, что с ним случилось, однако, вероятно, был всего один ответ – мужчина хотел поднять тему нетрезвого вождения за рулем.

"Blinding Lights" (трек из последнего популярного альбома The Weeknd "After Hours", – LifeStyle 24) рассказывает о том, как ты хочешь увидеться с кем-то ночью, и ты нетрезв, и ты едешь на машине к этому человеку, и тебя просто ослепляют уличные огни. Но ничто не может остановить тебя от попыток увидеть этого человека, потому что ты так одинок. Я ни в коем случае не желаю продвигать вождение в состоянии опьянения, но вот такой мрачный подтекст", – рассказывал ранее The Weeknd в издании Elle.

Стоит добавить, что The Weeknd ранее уже появлялся на публике в подобном виде: в марте 2020 года в скетче для шоу Saturday Night Live у музыканта был грим в виде крови; в клипе на трек "Blinding Lights" мужчина также предстал с травмами лица, а на августовскую церемонию MTV Video Music Awards он так же пришел с синяками. Поэтому об избиении или пластических операциях, наиболее вероятно, здесь речь не идет.