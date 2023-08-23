Почему полотенца неприятно пахнут после стирки: что делать

Иногда бывает так, что полотенца после стирки все равно неприятно пахнут. Становится странно, ведь постирал и ничего не изменилось. Интересно, в чем причина.

Такая ситуация – нередкость, и она происходит по определенным причинам. Это значит, что вы что-то делаете не так. В чем дело и как избавиться от неприятного запаха полотенец – расскажет 24 Канал.

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Почему полотенца воняют после стирки

Полотенца плохо пахнут после стирки, если их долго удерживать в стиральной машинке. Если не вытащить вещь в течение 1-2 часов, то на мокрых полотенцах могут размножаться бактерии.

Грязный барабан стиральной машины – это еще одна популярная причина. Вероятно, вы не промываете технику после использования, вот она и неприятно пахнет. Следует чистить барабан после каждого сеанса, особенно там, где резиновая накладка.



Барабан стиралки / Фото "Ремонт бытовой техники"

Полотенца воняют из-за того, что недостаточно постираны. Итак, вы выбрали неправильный режим. Иногда быстрая стирка – это мало.

Может быть, вы сушите такие предметы не совсем соответственно. Если им не хватает воздуха, могут появляться бактерии. Попытайтесь повесить полотенце на вешалку, чтобы к ним поступал воздух.

Если складывается такая ситуация, возможно, вы даете недостаточно моющего средства. Не экономьте, потому что потом придется все равно еще раз стирать, если не отчистятся.

Как избавиться от плохого запаха полотенец

Вам понадобится уксус и сода. Перед тем как начинать стирку, нужно залить в отделение для порошка чашку уксуса. Выберите обычный режим и включите. Во время полоскания внесите туда полстакана соды. От запаха не останется ни следа.



Сода / Фото "Гастроном"

Цитрусовые масла – хороший и ароматный способ решить эту проблему. Достаточно будет 1 стакан белого уксуса, 1 стакан пищевой соды и 20 капель цитрусового масла. Все это следует перемешать с моющим средством перед стиркой и включить машинку. Полотенца будут очень свежими.



Эфирное масло лимона / Фото Leneris

Радикальный метод, если полотенца очень воняют, взять "Белизну". Надо на 10-15 минут замочить предметы и потом стирать, как обычно. Такое средство устраняет любые запахи. Впрочем, для цветных полотенец не подойдет, только для светлых.