Можно ли сажать орех возле дома: ответ вас удивит

Грецкий орех – не только полезный и вкусный продукт. Наши предки считали, что растение обладает мощной энергетикой, которая влияет на жизнь людей. Поэтому некоторые хозяева опасаются сажать дерево на своих дворах.

За поверьями, орех, который еще в народе называют грецким, может принести как благополучие, так и неудачу. Издавна из его коры или древесины делают обереги, защищающие от молнии. А из плодов – денежные талисманы. Так почему же считают, что грецкий орех нельзя сажать возле домов?

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Почему не стоит сажать орех возле дома

Грецкий орех – довольно большое дерево, имеющее мощную корневую систему. Поэтому его не рекомендуют сажать ближе, чем на 8 метров от здания. Иначе это повредит не только дом, но и орех. Ведь его корням нужно много свободного места для развития, чтобы не возникла угроза фундаменту. Кроме того, тень от дерева часто становится причиной появления мха на кровле.

Вред грецких орехов / Фото Canva

Народные предрассудки

В народе говорят, что ореховое дерево может навлечь беду в дом. Оно уносит благополучие, лишает семейной радости или возможности построить счастливую жизнь.

Также наши предки считали, что грецкий орех предвещает смерть хозяину. Существовало поверье, что на дереве делают гнезда злые духи, всячески вредящие. Если уснуть под кроной, может разболеться голова. А съев старый орех, можно отравиться.

Однако следует отметить, что научных доказательств того, что дерево приносит в дом только беды нет.

Автор: Мария Примич