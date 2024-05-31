В это поверье верили еще наши предки: можно ли, чтобы жена стригла мужа
Источник:Ukr.Media
Народные приметы говорят –лучше, чтобы жена не стригла мужа. Хотя это довольно удобно, ведь не нужно идти в парикмахерскую. Кроме того, многие женщины хорошо справляются с этой задачей, если стрижка несложная.
Если женщина подстрижет мужчину, то в семью могут прийти проблемы. Партнеры уже не будут уделять так много времени друг другу, как было раньше.
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Почему не стоит, чтобы жена стригла мужа
Волосы каждого человека имеют свою энергетику. Во время стрижки женщина фактически вмешивается в биоэнергетическое поле мужчины, поэтому потом возникают ссоры.
Наши предки, например, считали, что мужчина теряет свою жизненную силу. Поэтому лучше, чтобы его стриг кто-то из знакомых или же можно пойти в барбершоп.
Нередко проблемы в семье начинаются уже во время самой стрижки. В частности, мужчине может не понравиться прическа, поэтому жена получает неприятное замечание и обычно обижается. Впоследствии конфликты становятся более частыми.
Поверья также утверждают, что мужчина может быстрее умереть, если его подстрижет женщина. Она будто забирает у него отведенные годы. Однако в наше время многие уже не верят в приметы, поэтому не боится накликать беду.
В древности жены не стригли своих мужей в понедельник, пятницу и в дни, когда есть полнолуние. Считалось, что так можно избежать плохих последствий. Также после процедуры они сразу мыли голову, чтобы избавиться от негатива. Волосы обязательно сжигали или выбрасывали как можно дальше. Дело в том, что часто через него наводили порчу, а в черную магию кто-то верит и сейчас.