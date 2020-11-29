В финале Детского Евровидения 2020, который состоялся в воскресенье, 29 ноября, в онлайн-режиме, по результатам зрительского голосования и по оценкам жюри победу одержала певица Valentia, которая исполнила песню J'imagine. Представительница Франции набрала 200 баллов. Исполнительница получит главный приз – хрустальный микрофон.

По результатам голосования второе место со 152 баллами завоевала участница из Казахстана Каракат Башанова. Представительница детского Евровидения стала серебряным призером песенного конкурса. На третьем месте среди 12 участников, которые соревновались за победу, оказалась участница из Испании Solea с результатом 133 балла.

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Известно, что в 2020 году все представители Детского Евровидения предварительно записали свои песни на сцене в Варшаве. Все участники участвовали в мероприятии, но не выступали. В эфире транслировались записи песен, которые звучали в финале Детского Евровидения впервые.

Победительница Детского Евровидения Valentina: видео выступления

Представитель от Украины Александр Балабанов, выступавший с песней "Відкривай" занял 7 место, получив 106 баллов. Его песня звучала в эфире под номером 11. Юного исполнителя выбрали из 11 финалистов по итогам голосования жюри и зрителей