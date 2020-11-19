Известное издание Billboard назвало имя "Женщины года" в музыкальной индустрии. Ею стала знаменитая хип-хоп исполнительница Cardi B.

Издание с мировым именем Billboard назвало имя победительницы премии "Женщины года" в музыкальной индустрии. Ею стала известная хип-хоп исполнительница Cardi B.

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Издание сообщило о том, что Cardi B в этом году получила бешеную популярность благодаря ее клипу и треку WAP. Композиция заняла первое место в чарте Billboard Hot 100. Кроме того, во время пандемии карьера артистки не начала приходить в упадок, а наоборот. Также звезда была политически активной и выпустила новую коллекцию с Reebok.

Стоит отметить, что церемония награждения состоится 15 декабря. Из-за пандемии коронавируса она состоится онлайн.

На своей странице в Инстаграме Cardi B опубликовала видео, в котором она высказалась относительно ее теперешнего звания и осудила всех хейтеров.

Спасибо, Billboard! Спасибо, Bardigang (фаны рэперши – LifeStyle 24), если бы весь мир был против меня и критиковал каждый мой шаг, я бы не появлялась здесь каждый день и не выступала бы за изменения, – написала реперша под видео.

Смотреть видео Cardi B – WAP feat. Megan Thee Stallion онлайн:​