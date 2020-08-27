Во Львове начались съемки курьезной комедии "Я, "Победа" и Берлин". Сюжет авторы ленты черпали из одноименной книги Кузьмы Скрябина, поэтому зрителей ждет замечательная история, полная юмора. Теперь же в сети представили первые фото со съемочной площадки.

Создавать комедию начали символически в день рождения Андрея Кузьменко – 17 августа. Экранизировать знаменитую книгу взялись режиссер Ольга Ряшина и кинокомпания Star Media.

Важно Во Львове стартовали съемки фильма по книге Андрея Кузьменко: какие улицы будут перекрывать и когда

Сюжет фильма

В центре сюжета ленты окажется музыкант начинающий Кузьма, который со своим другом Бардом отправляется в Берлин. Там парень должен обменять старый и ржавый автомобиль "Победа" на иномарку. Об обмене он заранее договорился с немецким коллекционером, не зная, что именно эта поездка подарит ему не только огромные приключения, но и укрепит характер и поможет найти настоящее "я".

"Надеемся, вдохновение и все ресурсы для того, чтобы передать в будущем фильме атмосферу мира Кузьмы, его видение жизни, позитивное отношение ко всем проблемам и трудностям. Кроме этого, мы с командой планируем масштабную промо-кампанию и уверены, что проект будет интересен общей аудитории – каждый молодой зритель увидит как "отрывались" его родители, а каждый взрослый с удовольствием погрузится в те времена", – поделился продюсер фильма Алексей Терентьев.

Первые фото со съемок "Я," Победа "и Берлин"

Сейчас в сети представили первые фото со съемочной площадки. На кадрах, сделанных во Львове, видно главную машину, которая на протяжении ленты будет стоять в кадре. В то же время кто исполнит главную роль Кузьмы, авторы проекта решили не рассекречивать. Премьера комедии "Я, "Победа" и Берлин" запланирована на 2021 год, поэтому, вероятно, его имя киноманы узнают незадолго до старта проката фильма.



"Я," Победа "и Берлин": первые кадры со съемок / Фото пресс-служба Star Media



Съемочная группа фильма / Фото пресс-служба Star Media



Во Львове состоялись съемки "Я, "Победа" и Берлин" / Фото пресс-служба Star Media