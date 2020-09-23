К членам королевской семьи всегда приковано внимание поклонников и папарацци. Так, журналистам удалось запечатлеть принцессу Беатрис и принцессу Евгению, когда они отправлялись на вечеринку.

Публичные выходы монархов всегда активно освещают в СМИ. Однако и тогда, когда представители королевских семей пытаются тайно отправиться куда-то, это не всегда удается. Так, по сети разлетелись фото внучек Елизаветы II, которые были сделаны папарацци во время того, как принцессы отправлялись на вечеринку для членов клуба Annabel в престижном лондонском квартале Мэйфэр.

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Образы принцессы Евгении и принцессы Беатрис

Внуки Ее Величества сидели в автомобиле и, очевидно, ждали водителя. Они были одеты в стильные и современные наряды. Такие образы были непривычными для представительниц монаршей семьи, однако изрядно подходили им. На переднем сидении видим принцессу Евгению, которая сделала красивую прическу, уложив волосы ровно, а на лице – выразительный макияж с акцентом на глазах. Она была одета в черный плащ и серый плащ сверху. В руках держала любимую сумку от Louis Vuitton.

Сзади сидела 32-летняя принцесса Беатрис, которая также красиво уложила волосы и с помощью теней подчеркнула огромные красивые глаза. Она надела короткое черное платье с цветочным принтом, а в руках держала маленький клатч из крокодиловой кожи.

На лицах сестер были защитные маски. Поскольку в мире до сих пор продолжается пандемия коронавируса, то Беатрис и Евгения не рискуют покидать дом без средств защиты.

Принцесса Беатрис и принцесса Евгения в автомобиле / Фото Getty Images