Лучшие пляжи Одессы: где позагорать и отдохнуть на выходных

Пляжный сезон в самом разгаре, поэтому не упустите свой шанс побывать на море в 2021 году. О самых чистых пляжах Одессы и где они расположены – читайте в материале.

Одесса – это одно из лучших мест для проведения отпуска. Редакция 24 канала собрала лучшие пляжи города и области, где можно отдохнуть.

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Пляжи Одессы 2021 – условия и цены

Пляж "Ланжерон"

Где: Приморский район, Ланжерон пляж, 1

Цены: вход бесплатный, аренда шезлонга – от 120 гривен.

Бассейн на территории пляжа Ланжерон / Фото teletype.in

Особенности отдыха на пляже Ланжерон: почти по всему побережью расположены кафе и рестораны, где можно пообедать.

Отдых на пляже "Ланжерон" подходит для семьи с детьми и для романтических свиданий. Для детей здесь обустроено несколько площадок и веревочный парк. А также можно взять напрокат лодку.

Недостаток: на пляже Ланжерон почти всегда людно и несмотря на социальную дистанцию – отдых не будет спокойным.

Пляж Ибица

Где: Аркадия, Центральная Аллея

Цены: в будни (с понедельника по четверг): шезлонги на пляже 200 гривен и 400 гривен у бассейна, мягкая площадка или палатка – 1 200 гривен, камера хранения и полотенце – по 100 гривен (но стоимость залога для камеры хранения 150 гривен, а для полотенца – 500 гривен); в выходные (с пятницы по воскресенье): шезлонги – 250 и 500 гривен, мягкая площадка или палатка – 1 500 гривен.

Отдых в Одессе 2021: пляж Ибица с бассейнами / Фото resort-tour.com

Особенности отдыха на пляже Ибица: пляж является одним из крупнейших в городе. На его территории три бассейна, один детский с водными горками. А также здесь есть большой выбор еды и оснащены три барные стойки.

Недостаток здесь один и довольно существенный – до моря от самого пляжа идти долго. Первые 20 метров – мелководье.

Поэтому пляж "Ибица" подойдет для тех, кто ищет круглосуточной музыки и развлечений.

Пляж Итака

Пляж Ибица в Одессе / Карта ibiza.ua

Где: Аркадия, Центральная Аллея

Цены: шезлонги от 250 гривен, кровати – от 800 гривен, бунгало – 900 гривен.

Пляж Итака в Одессе с бассейном

Особенности отдыха на пляже Итака: это один из самых дорогих пляжей. Пляж "Итака" имеет две зоны:

первая – с шезлонгами, зонтами, столиками, раздевалками и душевыми;

вторая – с комфортными бунгало для райского отдыха.

На пляже "Итака" есть большой бассейн, а также ваш коктейль приносят к самому шезлонгу. Практически круглосуточно играет музыка.



Для детей здесь обустроили площадку с горками и другими развлечениями.

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Пляж Caleton

Где: Шампанский переулок, правое крыло

Цены: пластиковый шезлонг – 200 гривен, кровать – 600 гривен. Шатер – 900 гривен.

Пляжи Одессы 2021: Caleton / Фото bessarabiainform.com

Особенности отдыха на пляже Caleton: пляж имеет удобный деревянный пирс, который входит в море. Здесь посетителей встречает знаменитый носорог, который стал любимцем для фото и селфи.



Еще одна особенность этого пляжного клуба – здесь подают кальян прямо на пляже.



Относительно недостатков: здесь нет бассейнов.

Пляж "Золотой берег"

Где: в Приморском районе, близость к центру – 10 километров

Цены: вход на пляж бесплатный, аренда лежаков от 100 гривен, а лежаков с зонтом – от 120 гривен.



Пляж "Золотой берег" / Фото odessa.travel

Особенности отдыха на пляже "Золотой берег": здесь достаточно чисто, несмотря на то, что вход бесплатный.

Кроме лежаков, здесь можно отдохнуть и на полотенце, которое принесете с собой.

Поблизости расположена набережная с большой зеленой зоной. Она является прекрасным местом для вечерних прогулок.

Относительно недостатков: в хорошую погоду здесь всегда много людей.

Пляж "Отрада"

Где: в Приморском районе, до центра – 4 километра

Цены: вход на пляж бесплатный, аренда лежаков от 100 гривен



Пляж "Отрада" / Фото bestkv.com

Особенности отдыха на пляже "Отрада": на пляже есть бесплатный душ и кабинки для переодевания. До пляжа можно доехать на канатной дороге, с которой открываются удивительные пейзажи.

Недостатки: желтый камень на пляже – популярное место для фотосессий, поэтому здесь может быть достаточно людно.

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Пляжи в Одесской области

Лебедевка

Где: с. Лебедевка, Одесская область

Как добраться: от Одессы можно доехать автобусом №661 Одесса – Татарбунары через Лебедевку. Он каждый день отправляется с автовокзала "Привоз" в 8:50.

Цены: вход на пляж бесплатный. Номера можно арендовать от 150 до 3 000 гривен, в зависимости от уровня комфорта.

Райский уголок в Одесской области – Лебедевка / Фото svitom.info

Особенности отдыха в Лебедевке: этот пляж – настоящий райский уголок, куда добраться не так уж и просто. Туристам с автомобилем сделать это будет проще.

Путешественников здесь ждет чистое море и ухоженный пляж. Здесь также часто можно увидеть дельфинов.

В Лебедевке можно отдыхать различным образом:

в палатках, которые можно поставить на горе, где есть большой лес;

в домиках, которые есть на территории базы отдыха (цены там довольно демократичные, особенно по сравнению с Одессой).

В Лебедевку можно ехать с палаткой / Фото bessarabiainform.com

Однако главным украшением Лебедевки является длинная песчаная береговая линия и чистое бирюзовое море. Действительно, захватывает дух. К тому же, из Лебедевки можно добраться в еще одно уникальное место в Украине – село Вилково, где и расположен нулевой километр Дуная. Здесь можно покататься на лодках и полюбоваться природой.

Затока

Лебедевка славится чистым морем и береговой линией

Где: поселок Затока, Одесская область

Как добраться: автомобилем от Одессы по трассе Одесса – Белгород-Днестровский; электричкой с центрального железнодорожного вокзала города Одессы (отправляются каждые 1,5–2 часа), время в пути – примерно полтора часа или автобусами с центрального автовокзала Одессы.

Цены: вход на пляж бесплатный. Арендовать жилье можно от 500 до 1 600 гривен за премиум размещение.

Отдых в Одесской области: Затока / Фото mariupol.name

Особенности отдыха в Затоке: это один из самых развитых и известных курортных поселков на черноморском побережье Одесской области. От самой Одессы Затока расположена на расстоянии всего 50 километров.

Поселок растянулся аж на 18 километров по побережью моря. Здесь есть места и для активного отдыха – и спокойного, и семейного. В Затоке очень развита инфраструктура: есть много ночных клубов, магазинов, баров и, конечно, увлекательный вид на море.

Каролино-Бугаз

Где: поселок Каролино-Бугаз, Одесская область

Как добраться: из Одессы (автостанция) на автобусе №601 "Одесса – Каролино-Бугаз", из Одессы (ж/д вокзал) электричкой на Белгород-Днестровский. Автомобилисты могут воспользоваться картами и без особых проблем добраться из Одессы по дороге через Черноморск, Санжейку и Грибовку.

Цены: вход на пляже бесплатный. Арендовать жилье можно от 400 до 6 000 гривен.

Отдых в Каролино-Бугазе: цены и условия

Особенности отдыха в Каролино-Бугазе: курортный городок плавно переходит в другой – Затоку. Базы отдыха и Каролино-Бугаз расположены непосредственно на обочине. Если вы хотите поплавать в чистом море и понежиться на солнце – это идеальный вариант. К тому же, по сравнению с пляжами в Одессе – здесь менее людно и воздух чище.

Также в Каролино-Бугазе хорошо развит частный сектор. Есть возможность снять как квартиру, так и коттедж. Цены здесь достаточно демократичные.

Грибовка

Где: поселок Грибовка в Одесской области.

Как добраться: лучше добираться сюда на собственном авто. Если нет такой возможности, то с железнодорожного вокзала в Одессе отправляются маршрутки 86 и 86А. Туда ехать нужно примерно 1 час.

Цены: стандартный номер обойдется в 600 гривен, номер с удобствами – от 1 100 гривен и выше.

Один из самых спокойных районов Черного моря – это Грибовка, которая расположена в 30 километрах от Одессы. Здесь расположено более 50-ти баз отдыха. Стоит отметить, что курорт пользуется особой популярностью у самих одесситов.

Особенности отдыха в Грибовке – пляжи курорта длинные и широкие, песок чистый. Поскольку в Грибовке нет опасных обрывов, сюда можно смело приезжать с детьми. На курорте развита инфраструктура развлечений и досуга. Есть детские аттракционы, луна-парк, многочисленные бары и кафе, прогулки на катерах и яхтах, водные мотоциклы.

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Пляж Грибовки / Фото kirillovka.ks.ua

Цены могут отличаться в зависимости от сезона.