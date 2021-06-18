Лучшие пляжи Одессы: где позагорать и отдохнуть на выходных

Пляжный сезон в самом разгаре, поэтому не упустите свой шанс побывать на море в 2021 году. О самых чистых пляжах Одессы и где они расположены – читайте в материале.
Одесса – это одно из лучших мест для проведения отпуска. Редакция 24 канала собрала лучшие пляжи города и области, где можно отдохнуть.
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Пляжи Одессы 2021 – условия и цены
Пляж "Ланжерон"
Где: Приморский район, Ланжерон пляж, 1
Цены: вход бесплатный, аренда шезлонга – от 120 гривен.
Бассейн на территории пляжа Ланжерон / Фото teletype.in
Особенности отдыха на пляже Ланжерон: почти по всему побережью расположены кафе и рестораны, где можно пообедать.
Отдых на пляже "Ланжерон" подходит для семьи с детьми и для романтических свиданий. Для детей здесь обустроено несколько площадок и веревочный парк. А также можно взять напрокат лодку.
Недостаток: на пляже Ланжерон почти всегда людно и несмотря на социальную дистанцию – отдых не будет спокойным.
Пляж Ибица
Где: Аркадия, Центральная Аллея
Цены: в будни (с понедельника по четверг): шезлонги на пляже 200 гривен и 400 гривен у бассейна, мягкая площадка или палатка – 1 200 гривен, камера хранения и полотенце – по 100 гривен (но стоимость залога для камеры хранения 150 гривен, а для полотенца – 500 гривен); в выходные (с пятницы по воскресенье): шезлонги – 250 и 500 гривен, мягкая площадка или палатка – 1 500 гривен.
Отдых в Одессе 2021: пляж Ибица с бассейнами / Фото resort-tour.com
Особенности отдыха на пляже Ибица: пляж является одним из крупнейших в городе. На его территории три бассейна, один детский с водными горками. А также здесь есть большой выбор еды и оснащены три барные стойки.
Недостаток здесь один и довольно существенный – до моря от самого пляжа идти долго. Первые 20 метров – мелководье.
Поэтому пляж "Ибица" подойдет для тех, кто ищет круглосуточной музыки и развлечений.
Пляж Ибица в Одессе / Карта ibiza.ua
Пляж Итака
Где: Аркадия, Центральная Аллея
Цены: шезлонги от 250 гривен, кровати – от 800 гривен, бунгало – 900 гривен.
Пляж Итака в Одессе с бассейном
Особенности отдыха на пляже Итака: это один из самых дорогих пляжей. Пляж "Итака" имеет две зоны:
- первая – с шезлонгами, зонтами, столиками, раздевалками и душевыми;
- вторая – с комфортными бунгало для райского отдыха.
На пляже "Итака" есть большой бассейн, а также ваш коктейль приносят к самому шезлонгу. Практически круглосуточно играет музыка.
Для детей здесь обустроили площадку с горками и другими развлечениями.
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Пляж Caleton
Где: Шампанский переулок, правое крыло
Цены: пластиковый шезлонг – 200 гривен, кровать – 600 гривен. Шатер – 900 гривен.
Пляжи Одессы 2021: Caleton / Фото bessarabiainform.com
Особенности отдыха на пляже Caleton: пляж имеет удобный деревянный пирс, который входит в море. Здесь посетителей встречает знаменитый носорог, который стал любимцем для фото и селфи.
Еще одна особенность этого пляжного клуба – здесь подают кальян прямо на пляже.
Относительно недостатков: здесь нет бассейнов.
Пляж "Золотой берег"
Где: в Приморском районе, близость к центру – 10 километров
Цены: вход на пляж бесплатный, аренда лежаков от 100 гривен, а лежаков с зонтом – от 120 гривен.
Пляж "Золотой берег" / Фото odessa.travel
Особенности отдыха на пляже "Золотой берег": здесь достаточно чисто, несмотря на то, что вход бесплатный.
Кроме лежаков, здесь можно отдохнуть и на полотенце, которое принесете с собой.
Поблизости расположена набережная с большой зеленой зоной. Она является прекрасным местом для вечерних прогулок.
Относительно недостатков: в хорошую погоду здесь всегда много людей.
Пляж "Отрада"
Где: в Приморском районе, до центра – 4 километра
Цены: вход на пляж бесплатный, аренда лежаков от 100 гривен
Пляж "Отрада" / Фото bestkv.com
Особенности отдыха на пляже "Отрада": на пляже есть бесплатный душ и кабинки для переодевания. До пляжа можно доехать на канатной дороге, с которой открываются удивительные пейзажи.
Недостатки: желтый камень на пляже – популярное место для фотосессий, поэтому здесь может быть достаточно людно.
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Пляжи в Одесской области
Лебедевка
Где: с. Лебедевка, Одесская область
Как добраться: от Одессы можно доехать автобусом №661 Одесса – Татарбунары через Лебедевку. Он каждый день отправляется с автовокзала "Привоз" в 8:50.
Цены: вход на пляж бесплатный. Номера можно арендовать от 150 до 3 000 гривен, в зависимости от уровня комфорта.
Райский уголок в Одесской области – Лебедевка / Фото svitom.info
Особенности отдыха в Лебедевке: этот пляж – настоящий райский уголок, куда добраться не так уж и просто. Туристам с автомобилем сделать это будет проще.
Путешественников здесь ждет чистое море и ухоженный пляж. Здесь также часто можно увидеть дельфинов.
В Лебедевке можно отдыхать различным образом:
- в палатках, которые можно поставить на горе, где есть большой лес;
- в домиках, которые есть на территории базы отдыха (цены там довольно демократичные, особенно по сравнению с Одессой).
В Лебедевку можно ехать с палаткой / Фото bessarabiainform.com
Однако главным украшением Лебедевки является длинная песчаная береговая линия и чистое бирюзовое море. Действительно, захватывает дух. К тому же, из Лебедевки можно добраться в еще одно уникальное место в Украине – село Вилково, где и расположен нулевой километр Дуная. Здесь можно покататься на лодках и полюбоваться природой.
Лебедевка славится чистым морем и береговой линией
Затока
Где: поселок Затока, Одесская область
Как добраться: автомобилем от Одессы по трассе Одесса – Белгород-Днестровский; электричкой с центрального железнодорожного вокзала города Одессы (отправляются каждые 1,5–2 часа), время в пути – примерно полтора часа или автобусами с центрального автовокзала Одессы.
Цены: вход на пляж бесплатный. Арендовать жилье можно от 500 до 1 600 гривен за премиум размещение.
Отдых в Одесской области: Затока / Фото mariupol.name
Особенности отдыха в Затоке: это один из самых развитых и известных курортных поселков на черноморском побережье Одесской области. От самой Одессы Затока расположена на расстоянии всего 50 километров.
Поселок растянулся аж на 18 километров по побережью моря. Здесь есть места и для активного отдыха – и спокойного, и семейного. В Затоке очень развита инфраструктура: есть много ночных клубов, магазинов, баров и, конечно, увлекательный вид на море.
Каролино-Бугаз
Где: поселок Каролино-Бугаз, Одесская область
Как добраться: из Одессы (автостанция) на автобусе №601 "Одесса – Каролино-Бугаз", из Одессы (ж/д вокзал) электричкой на Белгород-Днестровский. Автомобилисты могут воспользоваться картами и без особых проблем добраться из Одессы по дороге через Черноморск, Санжейку и Грибовку.
Цены: вход на пляже бесплатный. Арендовать жилье можно от 400 до 6 000 гривен.
Отдых в Каролино-Бугазе: цены и условия
Особенности отдыха в Каролино-Бугазе: курортный городок плавно переходит в другой – Затоку. Базы отдыха и Каролино-Бугаз расположены непосредственно на обочине. Если вы хотите поплавать в чистом море и понежиться на солнце – это идеальный вариант. К тому же, по сравнению с пляжами в Одессе – здесь менее людно и воздух чище.
Также в Каролино-Бугазе хорошо развит частный сектор. Есть возможность снять как квартиру, так и коттедж. Цены здесь достаточно демократичные.
Грибовка
Где: поселок Грибовка в Одесской области.
Как добраться: лучше добираться сюда на собственном авто. Если нет такой возможности, то с железнодорожного вокзала в Одессе отправляются маршрутки 86 и 86А. Туда ехать нужно примерно 1 час.
Цены: стандартный номер обойдется в 600 гривен, номер с удобствами – от 1 100 гривен и выше.
Один из самых спокойных районов Черного моря – это Грибовка, которая расположена в 30 километрах от Одессы. Здесь расположено более 50-ти баз отдыха. Стоит отметить, что курорт пользуется особой популярностью у самих одесситов.
Особенности отдыха в Грибовке – пляжи курорта длинные и широкие, песок чистый. Поскольку в Грибовке нет опасных обрывов, сюда можно смело приезжать с детьми. На курорте развита инфраструктура развлечений и досуга. Есть детские аттракционы, луна-парк, многочисленные бары и кафе, прогулки на катерах и яхтах, водные мотоциклы.
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Пляж Грибовки / Фото kirillovka.ks.ua