Пандемия коронавируса разрушила наши планы, поэтому летом есть возможность наверстать упущенное и понежиться на берегу моря. Заметно, что в этом году популярным стал внутренний туризм, поэтому редакция LifeStyle 24 выбрала лучшие пляжи для отдыха в Одессе.

Одесса – безусловно самый популярный летний курорт в Украине. Сюда едут, чтобы насладиться морем, позагорать, встречать рассветы на пляже и, конечно, развлекаться. Пляжей в Одессе много, и каждый из них имеет что-то особенное и привлекательное.

К теме Пляжи и открытые бассейны Киева: цены, недостатки и преимущества

Чтобы выбрать, где лучше отдохнуть именно вам, – мы собрали подробную информацию о чистоте, инфраструктуре и ценах на популярных пляжах Одессы и области.

Обратите внимание, на период адаптивного карантина, который продлили до 31 августа, все еще действуют соответствующие правила. Всем посетителям должны на входе измерить температуру, антисептики должны стоять на входе и по периметру бассейна.

По возможности, придерживайтесь социальной дистанции и не пользуйтесь многоразовыми полотенцами, кроме персональных.

Пляжи Одессы 2020 – условия и цены

Пляж Ланжерон в Одессе

Где: Приморский район, Ланжерон пляж, 1

Цены: вход бесплатный, аренда шезлонга – 50 гривен, с матрасом – 70 гривен, с матрасом в тени – 100 гривен.



Бассейн на территории пляжа Ланжерон

Особенности отдыха на пляже Ланжерон: почти по всему побережью расположены кафе и рестораны. Это очень удобно, ведь вы можете понежиться на солнышке, не отходя от моря – вкусно пообедать, а на обратном пути еще и посетить дельфинарий.

Для тех, кто отдыхает с детьми, это один из лучших вариантов. Ведь здесь обустроены несколько детских площадок, а также веревочный парк на спуске из парка Шевченко. Пляж Ланжерон пользуется успехом у влюбленных. Здесь можно взять напрокат лодку и устроить романтическое путешествие по морю.

Среди недостатков – на пляже Ланжерон почти всегда людно. Если вы ищете спокойного отдыха, то стоит отдать преимущество другим местам.

Читайте также Бакота: как доехать и что посмотреть

Пляж Ибица

Где: Аркадия, Центральная Аллея

Цены: в будни (с понедельника по четверг): шезлонги на пляже 200 гривен и 300 гривен у бассейна, мягкая площадка или шатер – 1 000 гривен, камера хранения и полотенце – по 100 гривен (но стоимость залога для камеры хранения 150 гривен, а для полотенца – 500 гривен); в выходные (с пятницы по воскресенье): шезлонги – 200 и 300 гривен, мягкая площадка или шатер – 1 000 гривен.



Отдых в Одессе 2020: пляж Ибица с бассейнами

Особенности отдыха на пляже Ибица: этот пляж – один из крупнейших в Одессе. На территории расположены три просторных бассейна, один детский (с горками). Кроме того, здесь отличный выбор еды (европейская, японская и др) и обустроены три барные стойки.

Относительно недостатков, то он здесь, наверное, один и существенный – до моря идти долго от самого пляжа. К тому же, первые 20 метров – мелководье. Если хотите вдоволь поплавать и понырять, лучше выбрать что-то другое. А вот если ищете развлечений и круглосуточной музыки – вам точно сюда.



Пляж Ибица в Одессе: карта

Пляж Итака

Где: Аркадия, Центральная Аллея

Цены: шезлонги от 100 до 250 гривен, кровати – от 600 гривен, бунгало – 700 гривен.



Пляж Итака в Одессе с бассейном

Особенности отдыха на пляже Итака: это действительно один из самых дорогих пляжей, но цены себя оправдывают. Пляж Итака поделен на две зоны: первая – с шезлонгами, зонтами, столиками, раздевалками и душевыми, вторая – с комфортными бунгало для райского отдыха.

На пляже расположен большой бассейн. Приятный бонус в том, что при заказе – ваш коктейль принесут к шезлонгу. Почти круглосуточно на пляже играет музыка.

Для отдыха с детьми здесь тоже есть все необходимое – детская площадка с горками и другими развлечениями.

Читайте также Комфортный отдых для всей семьи в Украине: топ-5 мест

Пляж Caleton

Где: Шампанский переулок, правое крыло

Цены: пластиковый шезлонг – 150 гривен, шезлонг + полотенце – 250 гривен. Мягкая площадка + 3 полотенца – 700 гривен. Шатер + 4 полотенца – 1 000 гривен.



Пляжи Одессы 2020: Caleton

Особенности отдыха на пляже Caleton: посетители делятся приятными впечатлением от удобного деревянного пирса, который входит в море. Это прекрасное место для утренних занятий спортом или йогой. А также – знаменитый носорог, который встречает посетителей на входе. Он стал любимцем для фото и селфи, а еще периодически меняет свой внешний вид. Еще одна особенность этого пляжного клуба – здесь подают кальян прямо на пляже. Насчет недостатков – здесь нет бассейнов.

Bright on Beach Odessa

Где: улица Вице-адмирала Азарова, территория пляжной зоны "Отрада"

Цены: шезлонг – 100 грн, мягкая площадка (до 4 человек) – 250 грн, шатер маленький (до 4 человек) – 300 грн, шатер большой (до 6 человек) – 400 грн, полотенце большое – 50 грн, зонт для шезлонга – 30 грн. Цены на выходные и в праздничные дни несколько выше.

Допис, поширений Bright on Beach Odessa (@bright.on.beach) 8 Лип 2018 р. о 5:26 PDT

Особенности отдыха на пляже Bright on Beach Odessa: этот пляж от всех остальных отличается разве стильным дизайном. Кроме традиционного набора из белого песка и голубого моря, здесь еще и добавили модный в этом году – пудро-розовый цвет. Именно такого цвета здесь зонты, подушки и даже лампы. В комментариях отмечают хороший уровень обслуживания.

Допис, поширений Bright on Beach Odessa (@bright.on.beach) 10 Сер 2016 р. о 3:00 PDT

Пляж "Дельфин"

Где: Французский бульвар, через Шампанский переулок, который ведет к спуску

Цены: вход бесплатный, кроме дополнительной платы за шезлонг и зонт.

Пляж "Дельфин" тоже один из самых популярных пляжей Одессы. Он расположен между зонами отдыха "Табу" и "Caleton". Пляж предложит вам водные развлечения, среди которых – скутер, банан или катамаран. В зоне пляжного отдыха есть специально отведенная зона для детей, рядом функционируют рестораны и клубы.

Из минусов – к пляжу не едет общественный транспорт. Лучше всего добираться туда на электричке, которая курсирует по трассе Здоровья. Также можно пройтись вниз по Французскому бульвару и сесть на трамвай №5.



Пляж "Дельфин"

Пляжи в Одессской области

Лебедевка

Где: с. Лебедевка, Одесская область

Как добраться: от Одессы можно доехать до Татарбунар, а там – ловить попутные автобусы (которые ездят нечасто) или авто. Или доехать до Белгород-Днестровского и там сесть на прямые автобусы до Лебедевки, которые тоже, правда, ездят трижды в день.

Цены: вход на пляж – бесплатный. Номера можно арендовать от 100 до 3 000 гривен, в зависимости от уровня комфорта.



Райский уголок в Одесской области – Лебедевка

Особенности отдыха в Лебедевке: это настоящий райский уголок в Украине. Добраться сюда не так уж и просто, если у вас нет авто, но оно того стоит. Чистое море и ухоженный пляж. Здесь частенько можно увидеть дельфинов.

В Лебедевке прекрасно отдыхать как с палаткой (на горе есть большой лес, где можно поставить палатку, разжечь костер), так и в домиках (на территории есть база отдыха, многочисленные магазины и кафе). Цены – достаточно демократичные, особенно по сравнению с Одессой.



В Лебедевку можно ехать с палаткой

Но главное – длинная песчаная береговая линия и чистое бирюзовое море. Действительно, аж захватывает дух. К тому же, из Лебедевки можно добраться до еще одного уникального места в Украине – села Вилково, которое называют "украинской Венецией".



Лебедевка славится чистым морем и береговой линией

Читайте также Как правильно питаться в дороге во время путешествий: 6 полезных советов

Затока

Где: поселок Затока, Одесская область

Как добраться: автомобилем от Одессы по трассе Одесса – Белгород-Днестровский; электричкой с центрального ж/д вокзала города Одессы (отправляются каждые 1,5-2 часа), время в пути – примерно полтора часа или автобусами с центрального автовокзала Одессы.

Цены: вход на пляж – бесплатный. Арендовать жилье можно от 150 до 1 600 гривен за премиум размещение.



Отдых в Одесской области: Затока

Особенности отдыха в Затоке: это один из самых развитых и известных курортных поселков на черноморском побережье Одесской области. От самой Одессы Затока расположена на расстоянии всего 50 километров.

Селение растянулось аж на 18 километров по побережью моря. Здесь есть места и для активного отдыха – и спокойного, и семейного. В Затоке много ночных клубов, магазинов, баров и, конечно, захватывающий вид на море.

Каролино-Бугаз

Где: поселок Каролино-Бугаз, Одесская область

Как добраться: из Одессы (автостанция) на автобусе №601 "Одесса – Каролино-Бугаз", из Одессы (железнодорожный вокзал) электричкой на Белгород-Днестровский. Автомобилисты могут воспользоваться картами и без особых проблем добраться из Одессы по дороге через Ильичевск, Санжейку и Грибовку.

Цены: вход на пляжи – бесплатный. Арендовать жилье можно от 150 до 5 500 гривен.



Отдых в Каролино-Бугазе: цены и условия

Особенности отдыха в Каролино-Бугазе: курортный городок плавно переходит в другой – Затоку. Базы отдыха и Каролино-Бугаз расположены непосредственно на обочине. Если вы хотите поплавать в чистом море и понежиться на солнце – это идеальный вариант. К тому же, по сравнению с пляжами в Одессе – здесь менее людно и воздух чище.

Также в Каролино-Бугазе хорошо развит частный сектор. Есть возможность снять как квартиру, так и коттедж. Цены здесь достаточно демократичные.

Грибовка

Где: поселок Грибовка в Одесской области.

Как добраться: лучше добираться сюда собственным авто. Если нет такой возможности, то с железнодорожного вокзала в Одессе отправляются 86 и 86А маршрутки. Ехать в дороге – 1 час.

Цены: стандартный номер обойдется в 600 гривен, лучший номер с удобствами – от 900 гривен и выше.

Грибовка – один из самых спокойных районов Черного моря. Он расположен в 30 километрах от Одессы, в 15 километрах от Черноморска, в Овидиопольском районе. В Грибовке находятся более 50-ти баз отдыха. Стоит отметить, что курорт пользуется особой популярностью у самих одесситов.

Особенности отдыха в Грибовке – пляжи курорта длинные и широкие, песок чистый. Поскольку в Грибовке нет опасных обрывов, сюда можно смело приезжать с детьми. На курорте развита инфраструктура развлечений и досуга. Есть детские аттракционы, луна-парк, многочисленные бары и кафе, прогулки на катерах и яхтах, водные мотоциклы.



Пляж Грибовки