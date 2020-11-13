Известная модель Китти Спенсер стала лицом новой обложки издания Vogue Thailand. 29-летняя аристократка примерила на себе платья Haute Couture и продемонстрировала всю красоту своего рода.

Племянница принцессы Дианы предстала на страницах издания Vogue Thailand в очаровательной фотосессии в Милане. Автором студийных фото стал Jacques Burga. Звезда надела платье таких люксовых брендов, как Dolce&Gabbana, Dior, Ralph & Russo, Iris van Herpen и Giambattista Valli.

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Роскошные платья стилист съемки дополнила украшениями бренда BVLGARI, послом которых является Китти Спенсер уже не один год. Модели сделали стильную укладку волос назад, сделав легкий эффект "мокрых" волос, а в макияже сделали акцент на ярких губах.

Китти Спенсер для Vogue Thailand: фото / Vogue Thailand, Jacques Burga

29-летняя Китти Спенсер редко фотографируется для брендов и глянцев, поэтому такая съемка стала настоящей неожиданностью для ее фанатов.