Племянница принцессы Дианы, леди Амелия Спенсер выходит замуж. Ее избранником стал агент по недвижимости Грег Маллет, который и обнародовал общественности радостную новость в сети.

Помолвка 28-летней леди Амелия Спенсер и 30-летнего Грега Маллета состоялась 22 июля 2020 года, но стало известно об этом только сейчас, сообщает 24 канал. Влюбленная пара без ума от счастья и принимает поздравления от поклонников.

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Это был лучший день в моей жизни. 22 июля 2020 года я попросил любовь всей моей жизни провести со мной остаток своей жизни, и она сказала "да". Не могу быть счастливее, и я люблю тебя всем сердцем, Амелия,

– не сдержал эмоций муж Грег.

Помимо трогательных слов для любимой, Малетт поделился несколькими фотографиями счастливого момента признания. На снимках девушка гордо демонстрирует кольцо с большим бриллиантом от ювелирного бренда Charles Greig Jewellers, в то время как Грег искренне улыбается и целует любимую.

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Среди поздравлений поклонников отличился и Чарльз Спенсер – отец Амелии и родной брат покойной принцессы Дианы. Он отметил, что несказанно рад за свою дочь и рассказал, что жених перед тем, как признаться девушке, сначала попросил благословения у него. Чарльз признался, что ему было очень это приятно.

В стороне искренних поздравлений не осталась и старшая сестра Амелии – 29-летняя Китти Спенсер, которая в начале 2020 года тоже получила предложение от вдвое старшего любимого – 61-летнего миллиардера Майкла Льюиса. Китти оставила в статье Грега Маллета комментарий, где написала: "Будущий брат! Счастливые времена впереди!".