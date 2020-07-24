Герцогиня Кембриджская вместе с мужем провела встречу в Сандрингемском дворце. Мероприятие Кейт Миддлтон посетила в стильном платье-рубашке, которое прекрасно подойдет для солнечных летних дней.

Принц Уильям и его жена провели встречу с представителями организаций, которые получат помощь от Королевского фонда. Для поддержки передовой сообщества и психического здоровья нации через специальный фонд, котрый создали в рамках реагирования организации на распространение коронавирусной болезни, герцоги Кембриджские выделили 1,8 миллиона фунтов стерлингов, что составляет почти 64 миллиона гривен.

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Такое мероприятие состоялось в Сандрингемском дворце. Королевская чета пообщалась с четырьмя активистами в саду, на свежем воздухе. Встреча состоялась с соблюдением социальной дистанции, однако защитных масок на участниках мероприятия не было. Во время разговора Кейт и Уильям узнали, что многим людям, которые работают на передовой борьбы с COVID-19, необходима поддержка, которая касается психического здоровья.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на встрече в Сандрингемском дворце / Фото: Getty Images

Образ Кейт Миддлтон

Встреча состоялась в теплый солнечный день, поэтому герцогиня решила показать эффектный летний аутфит. 38-летняя Кэтрин надела белое платье-рубашку с минималистичным принтом и пышным подолом. Такой look хорошо подчеркнул стройную фигуру Кейт Миддлтон. Волосы она уложила в красивые локоны. Гармонично сочетался с аутфитом и макияж герцогини. Она нарисовала черные стрелки на веках, а губы накрасила нюдовой помадой. Завершила образ небольшими золотыми серьгами-кольцами.



Кейт Миддлтон в платье-рубашке ​/ Фото: Getty Images