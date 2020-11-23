Экземпляр альбома Double Fantasy с автографом Джона Леннона выставили на продажу. Именно эту пластинку британский рок-музыкант подписал для фана, который через 5 часов убил своего кумира. Она появится на аукционе со стартовой ценой 400 тысяч долларов.

Об этом говорится на официальной странице аукциона Goldin Auctions, который состоится в понедельник, 23 ноября.

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Ценность лота составляет не только автограф легендарного лидера рок-группы The Beatles Джона Леннона для своего убийцы Марка Чэпмена. Экземпляр альбома Double Fantasy был одним из доказательств в ходе расследования убийства музыканта. Поэтому полиция Нью-Йорка сделала на нем еще и свои заметки. Стартовая цена пластинки Double Fantasy – 400 тысяч долларов, что составляет более 11 миллионов гривен.

Пластинка Джона Леннона с автографом для своего убийцы / Фото из открытых источников

Напомним, 8 декабря 1980 года за 5 часов до смерти Джон Леннон подписал экземпляр альбома для своего фаната Марка Чепмена. Впоследствии мужчина появился в доме певца и пять раз выстрелил ему в спину. Джон Леннон умер от потери большого количества крови уже в больнице. Убийцу приговорили к пожизненному заключению в тюрьме строгого режима Wende Correctional Facility в городе Олден, штат Нью-Йорк.

В сентябре этого года Марк Чэпмен извинился перед вдовой Джона Леннона Йоко Оно. Он заявил, что совершил убийство только ради славы и постоянно корит себя за "мерзкий" поступок.