Испанский оперный певец Пласидо Доминго впервые за долгое время дал выступление в Италии после пережитой инфекционной болезни – коронавируса. Событие состоялось перед дворцом Казерта недалеко от Неаполя на юге Италии.

О долгожданном выходе на сцену 79-летнего певца сообщили в издании Tagesspiegel. Пласидо Доминго сыграл главную роль в опере Джузеппе Верди "Симон Бокканегра". После шестимесячного перерыва в его карьере мужчина признался, что никогда так долго не проводил время без пения.

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Стоит добавить, что свой последний концерт Доминго дал 19 февраля в небольшой оперной студии Beckmann в мексиканской общине Текила. В той же Мексике 22 марта он сообщил, что заболел коронавирусом. В сети он признался, что у него были симптомы коронавируса – лихорадка и кашель. 29 марта стало известно, что его госпитализировали в одну из частных больниц города Акапулько, а уже потом его выписали.

Также напомним, что Пласидо Доминго оказался в центре секс-скандала в августе 2019 года. Тогда в домогательствах его обвинили 9 женщин, а в сентябре еще 11. После этого легенда испанской и мировой оперы покинул Метрополитен-оперу, отменив свое участие во всех постановках. Впоследствии он оставил престижный пост директора оперы Лос-Анджелеса, который занимал более 16 лет. Заявление об увольнении он написал сам. Сейчас Метрополитен-опера транслирует на свои сайте оперные постановки с его участием.