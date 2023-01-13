"День неприятностей" – пятница 13: история и предрассудки, которые связаны с этой датой

Множество людей считают, что пятница 13 – это день, когда случается много несчастий. Вокруг этой даты существует много предрассудков и различных мистических верований, согласно которым необходимо остерегаться неудач и быть готовым к неприятностям. Подробнее об этом дне – читайте в материале.

Первые упоминания о пятнице 13 можно встретить еще с периода Средневековья. В древние времена считали, что именно в эту дату колдуны и ведьмы собираются на шабаши в количестве двенадцати человек, а тринадцатым приходит сатана, отмечает 24 канал.

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Пятница 13: история этого дня

В христианстве теологи эту дату связывают с неслучайными совпадениями:

Ева и Адам попробовали запретный плод тринадцатого числа;

Иуда, предавший Иисуса Христа, был тринадцатым апостолом;

Каин убил своего брата Авеля в пятницу;

Иисуса Христа распяли на кресте тоже в пятницу.

В медицине набор примет связанных с 13 числом рассматривается как фобия. Психотерапевты и психологи называют это термином "параскаведетриафобией", в основе которого лежат греческие слова – παρασκευή (пятница) и δεκατρία (тринадцать).

Пятница 13 – история этой даты, предрассудки и приметы / Фото Canva

Также популярным объяснением особого отношения к пятнице 13 есть история Ордена тамплиеров. Именно в пятницу 13 октября 1307 года были арестованы многие участники этой организации, включая все его верховное руководство. Их долгое время держали в тюрьме, впоследствии они были подвергнуты пыткам и сожжены на костре за распространение ереси.

В этот день самый большой страх существует перед черными кошками. Это еще отзвук тех времен, когда ведьм (а на самом деле просто целительница и красивых женщин) сжигали на кострах. Также в 1484 году Папа Иннокентий VIII высказался о кошках так: "это языческие звери, находящиеся в сговоре с дьяволом". И после этого начались преследования невинных животных, потому что они якобы приносят беду и несчастье.

Пятница 13 – история даты, что нельзя делать в этот день / Фото Canva

Что нельзя делать в пятницу 13-го

Нельзя начинать новые дела и путешествия;

нельзя делать операции;

нельзя жениться;

нельзя давать и брать деньги взаймы;

нельзя залезать на высокие стремянки;

нельзя садиться за руль;

нельзя выпивать алкоголь;

нельзя сажать растения;

нельзя ссориться, злословить и желать зла ближнему;

нельзя говорить вслух о своих сновидениях.

нельзя устраиваться на новенькую работу.

В действительности в жизни каждого человека существует такой принцип: "Во что ты веришь, то и произойдет в твоей жизни". Поэтому все зависит от вас и от того, верите ли вы в предрассудки. Часто причиной наших неудач становится страх и самовнушение.

Если пятницу 13 просто воспринимать как день окончания нелегкой трудовой недели, в которую можно развлечься, так оно и будет. Не паникуйте и не поддавайтесь плохим мыслям – и в пятницу 13 у вас непременно все будет хорошо.