Сестра Кейт Миддлтон, Пиппа Миддлтон и ее супруг Джеймс Мэттьюс ожидают рождения второго ребенка! Супруги воспитывают 2-летнего сына Артура, у которого будет брат или сестра.

Радостную новость сообщает издание Page Six. Пиппа Миддлтон ожидает рождения второго ребенка и в восторге от этого известия.

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37-летняя младшая сестра Кейт Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюс станут родителями во второй раз. Супруги воспитывают 2-летнего сына Артура. Скоро у детей принца Уильяма и Кейт – принца Луи, принцессы Шарлотты и принца Джорджа будет двоюродный братик или сестричка. Пока же пара не комментировала новость, но это сделали их близкие друзья.

Пиппа и Джеймс счастливы, это фантастическая новость среди тяжелого рока. Вся семья в восторге,

– рассказал источник.

Напомним, что Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс поженились в 2017 году. Они живут в Лондоне в загородной усадьбе, недалеко от дома Кейт и принца Уильяма. Впрочем, из-за строгих правил карантина в Великобритании, они не могут встречаться.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон все еще раздумывают над своими планами на Рождество. "Это так сложно, мы все еще пытаемся строить планы. Трудно узнать, что лучше сделать", – рассказал принц Уильям. Ранее сообщалось о том, что они посетят маму Кейт Миддлтон, которая станет бабушкой в пятый раз.