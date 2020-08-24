Украинская пианистка Юлия Божик ко Дню Независимости сыграла инструментальную версию Гимна. Она исполнила композицию на Мемориале Небесной Сотни во Львове.

Жена и арт-директор скрипача-виртуоза Александра Божика Юлия Божик записала гимн Украины ко Дню Независимости. Видео пианистки появилось на ютуб-канале ее мужа.

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Инструментальную версию гимна она исполнила на Мемориале Небесной Сотни, который находится в центре Львова. Локацию исполнительница выбрала не случайно, ведь это место памяти Героев Украины, которые положили свою жизнь за Родину и стали национальным символом и примером несокрушимости духа нашего народа.

Аранжировку музыки Михаила Вербицкого сделал композитор и пианист Михаил Олейник, режиссером выступил Богдан Ильчишин, а саундпродюсером – муж пианистки Александр Божик.

Мечтаю, чтобы Гимн Украины в этот день прозвучал в каждом доме, где есть украинцы, независимо от того, где они находится. Чтобы прослушав гимн, украинцы со всего мира духовно объединились,

– подчеркнула пианистка Юлия Божик.

Александр Божик и Юлия Божик / Фото: пресс-служба

Юлия Божик – гимн Украины: смотрите видео онлайн