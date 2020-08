4 августа в столице Ливана прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадало более 6 тысяч человек. Многие знаменитости не могли остаться в стороне, среди них – The Weeknd.

Об этом рассказал его менеджер Вассим Слейби на странице в инстаграме. Американский певец эфиопского происхождения (настоящее имя – Эйбел Макконен Тесфайе) пожертвовал 300 тысяч долларов организации Global Aid for Livan. Она помогает пострадавшим после взрыва в Бейруте.

Для меня честь работать с артистами, которые так заботятся о мире, в частности о наших братьях и сестрах в Ливане, которые пострадали и нуждаются в нашей совместной помощи,

– написал менеджер артиста.

Ранее певец пожертвовал 500 тысяч долларов движению Black Lives Matter, а также организациям Know Your Rights Camp и National Bail Out, что борются с расизмом.

Также 100 тысяч долларов союзам, помогающим пострадавшим, отдали Джорж и Амаль Клуни. Как известно, Амаль жила в Бейруте до двух лет, затем переехала в Англию.