Невероятное украшение возле дома: когда и как правильно сажать петунию

Петуния – это любимица многих садоводов и цветоводов. Она способна добавить яркости и красоты вашему двору или дому, а ее нежный аромат наполнит простор волшебным запахом. К тому же, вьющиеся петунии часто высаживают в горшках и украшают ими стены или балконы.

Кроме того, это растение неприхотливо в уходе, с ним может справиться даже новичок в садоводстве. Ниже 24 Канал рассказывает, как правильно и когда нужно сажать петунию.

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Как посадить петунию из семян

Семена петунии высаживают на рассаду не раньше конца февраля, когда день уже достаточно длинный, еще лучше это делать в середине марта. В почву для петуний желательно добавить торф, песок и перегной, а землю используют листовую или дерновую.

Для хорошего восхождения растения требуется дополнительное освещение сначала в течение 7 – 8 часов. При высеве нужно учитывать, что ранние сорта начинают цвести через два месяца после появления восхождений, а поздние – через 3. Таким образом, если вы хотите, чтобы растение расцвело в мае, семена на рассаду нужно в марте и т.д.



Посадка петунии на рассаду / Фото Semena.in.ua

Перед посевом петуний полейте землю. Во влажной земле сделайте небольшую бороздку и посейте семена. Но не присыпайте их землей. Вместо этого – слегка опрыскивайте водой из пульверизатора. Накройте семена плёнкой и поставьте в теплое солнечное место.

Ежедневно семена проветривают, а после появления ростков пленку полностью снимают. Поливать рассаду нужно ежедневно и очень осторожно, из пульверизатора или пипетки. После появления 4 листочков петунии можно пересаживать в горшок или в землю.

Как сажать петунию в горшки

В горшок петунии высаживают из рассады. Кроме того, можно купить готовую рассаду в агромагазине. Сажать петунию в горшки можно в середине или конце мая – июня. Кустовые виды петуний высаживают в небольшие горшки, для вьющихся петуний нужен горшок больший (не менее 5 литров).

Перед пересадкой в горшок саженцы обильно поливают. На дно горшка выкладывают камни или другой дренаж, затем наполняют грунтом. В горшке делают углубление и высаживают саженцы. После этого горшок оставьте в солнечном месте.

Посадка петунии в открытый грунт

В открытую почву петунию сажают в июне, когда все заморозки уже позади. Сажать можно как молодую рассаду, так и уже цветущие петунии. Участок для петуний должно быть солнечным. Обычно петунии высаживают на края клумбы, потому что они не высоки.



Петуния на клумбе / Фото из соцсетей

Землю перед посадкой перекопайте и удобрите органикой. Почва должна быть легкой и рыхлой, но растение высаживайте вместе с землей из рассады. Расстояние между кустами должно быть 30 – 40 сантиметров. Поливайте цветы на следующий день после посадки.

Как ухаживать за петуниями

Петунии поливают 2 раза в неделю и обязательно под корень. Вода не должна попасть на листья и цветки. Во время сильного зноя цветы поливают чаще, а в дождливую погоду реже.

На вторую неделю после посадки в землю или горшок цветы можно подкормить азотными или фосфорными удобрениями или любым другим удобрением для цветов. Взрослые цветы подкармливают только в том случае, если они растут в тени.

Секреты ухода за цветком

Чтобы петунии пышно цвели, следуйте следующим советам: