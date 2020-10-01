Всемирно известный ливанский дизайнер Эли Сааб использовал в представлении своей коллекции на весну-лето 2021 музыку украинской группы "ДахаБраха".

Всемирно известный бренд Elie Saab представил новую коллекцию одежды на весну-лето 2021 года, которую назвали "Гимн жизни". Ролик опубликовали на странице в ютубе.

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Коллекция прет-а-порте посвящена женским чертам характера. Ролик снимали на красивых локациях среди гор. Ливанский модельер решил, что лучшим дополнением к его ролику будет композиция украинской группы "ДахаБраха".

"Каждая женщина расцветает и становится самой собой, сильной и смелой, и поражает страстной женственностью и смелой внутренней мистичностью", – говорится в анонсе к коллекции.

Смотреть видео коллекции онлайн:

Что известно о группе "ДахаБраха"

Группа "ДахаБраха" выступает в стиле "этно-хаос", который характеризуется сочетанием различных составляющих. С этнической стороны – это разные инструменты: виолончель, барабан, флейта, аккордеон, укулеле. И все это соединяется с блюзом, хип-хопом и соулом. В 2006 году дебютировал их альбом "На добраніч".

В репертуаре "ДахиБрахи" есть песни на украинском, крымскотатарском, английском, русском, немецком языках. В 2014 году Cultprostir представил рейтинг украинских исполнителей, где группа была определена как главный гастролер за границей. Коллектив "ДахаБраха" написал множество саундтреков к фильмам, в частности к анимационному "Мавка. Лісова пісня", выход которого планируется на следующий год.

Для просмотра фото с последнего концерта "ДахиБрахи" листайте вправо: