Вот и дождались зимы, снега и праздничного настроения! После всех проблем и депрессий в 2020 году мы готовы встречать новый, лучший 2021 год и верить в светлое будущее. А этому обязательно должно способствовать хорошее музыкальное сопровождение.

В этом году психологи рекомендуют как можно быстрее украшать новогоднюю елку, чтобы хоть как-то поднимать себе настроение на фоне негатива и проблем. Поэтому, если вы решите в ближайшее время задекорировать свой дом, или же испечь имбирное печенье и составить список гостей на новогодне-рождественское застолье, то предлагаем это делать только с правильной музыкой.

Стоит знать Новый Год белого металлического быка 2021: что от него ждать

Какое же Рождество и Новый год могут обойтись без Фрэнка Синатры, Бинга Кросби, Джуди Гарленд, Эллы Фицджеральд, ABBA, Мэрайи Кэри и многих других? А как насчет украинских исполнителей – Тины Кароль, Николая Леонтовича, Ирины Федишин, Rock-H, Kozak System, Кристины Соловий и т.д.?

Чтобы не теряться в плейлистах хостинга Ютуб, LifeStyle 24 предлагает вам лучшие подборки праздничных песен, которые рекомендуем вас слушать уже с первого дня зимы!

Популярные рождественские и новогодние хиты

2 часа лучших классических хитов: слушать онлайн

Лучшие хиты Фрэнка Синатры и Нэт Кинг Коула: слушать онлайн

Рождественские песни Эллы Фицджеральд: слушать онлайн

Рождественские песни Луи Армстронга слушать онлайн

Самые популярные новогодние и рождественские хиты: слушать онлайн

Современные рождественские и новогодние песни: слушать онлайн

Рождественские мотивы в фильмах "Гарри Поттер": слушать онлайн

4 часа праздничной музыки без слов слушать онлайн

Украинские рождественские и новогодние песни

Тина Кароль – Колядки: слушать онлайн

Николай Леонтович – Щедрик: слушать онлайн

Украинские колядки: слушать онлайн

100 украинских колядок: слушать онлайн

Ирина Федишин – Украина колядует: слушать онлайн

Rock-H – Щедрик: слушать онлайн

Kozak System – Рождественская баллада: слушать онлайн

Кристина Соловий – Родился Бог на санях: слушать онлайн