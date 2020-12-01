С первым днем зимы: музыкальный плейлист для праздничного настроения
Вот и дождались зимы, снега и праздничного настроения! После всех проблем и депрессий в 2020 году мы готовы встречать новый, лучший 2021 год и верить в светлое будущее. А этому обязательно должно способствовать хорошее музыкальное сопровождение.
В этом году психологи рекомендуют как можно быстрее украшать новогоднюю елку, чтобы хоть как-то поднимать себе настроение на фоне негатива и проблем. Поэтому, если вы решите в ближайшее время задекорировать свой дом, или же испечь имбирное печенье и составить список гостей на новогодне-рождественское застолье, то предлагаем это делать только с правильной музыкой.
Стоит знать Новый Год белого металлического быка 2021: что от него ждать
Какое же Рождество и Новый год могут обойтись без Фрэнка Синатры, Бинга Кросби, Джуди Гарленд, Эллы Фицджеральд, ABBA, Мэрайи Кэри и многих других? А как насчет украинских исполнителей – Тины Кароль, Николая Леонтовича, Ирины Федишин, Rock-H, Kozak System, Кристины Соловий и т.д.?
Чтобы не теряться в плейлистах хостинга Ютуб, LifeStyle 24 предлагает вам лучшие подборки праздничных песен, которые рекомендуем вас слушать уже с первого дня зимы!
Популярные рождественские и новогодние хиты
2 часа лучших классических хитов: слушать онлайн
Лучшие хиты Фрэнка Синатры и Нэт Кинг Коула: слушать онлайн
Рождественские песни Эллы Фицджеральд: слушать онлайн
Рождественские песни Луи Армстронга слушать онлайн
Самые популярные новогодние и рождественские хиты: слушать онлайн
Современные рождественские и новогодние песни: слушать онлайн
Рождественские мотивы в фильмах "Гарри Поттер": слушать онлайн
4 часа праздничной музыки без слов слушать онлайн
Украинские рождественские и новогодние песни
Тина Кароль – Колядки: слушать онлайн
Николай Леонтович – Щедрик: слушать онлайн
Украинские колядки: слушать онлайн
100 украинских колядок: слушать онлайн
Ирина Федишин – Украина колядует: слушать онлайн
Rock-H – Щедрик: слушать онлайн
Kozak System – Рождественская баллада: слушать онлайн
Кристина Соловий – Родился Бог на санях: слушать онлайн
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