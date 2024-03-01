Пусть тепло придет в каждый дом: волшебные картинки-поздравления с первым днем весны для близких
Наконец пришла долгожданная весна. Зимние холода и морозы быстро отходят, а солнышко уже начинает радовать и согревать украинцев своим теплом.
Конечно, хочется, чтобы это время года принесло мир и победу нашей стране. Поэтому нужно и в дальнейшем поддерживать украинских защитников и защитниц и помогать людям, которые потеряли все: дом, близких, родной город.
Кстати Календарь праздников и выходных на первый месяц весны: будут ли украинцы отдыхать 8 марта
LifeStyle 24 собрал замечательные поздравления в картинках с первым днем весны. Вы можете отправить их своим родным, друзьям, коллегам и знакомым. Желаем, чтобы март принес в каждый дом счастье и радость. А все проблемы и невзгоды пусть заберет с собой зима.