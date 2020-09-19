Украинцы в ожидании 2 сезона сериала "Первые ласточки". Ведь после выхода на телеэкранах он получил немалую популярность. Как происходят съемки нового сезона – смотрите далее.

Журналистам 24 канала удалось попасть на съемки сериала, которые как раз происходили в центре Киева. Премьера 1 сезона "Первых ласточек" состоялась год назад. Сериал поразил многих своим содержанием.

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Откровенные сцены, насилие, проблема гомофобии – это для отечественной телепродукции стало новинкой. Шоуранер сериала "Первые ласточки" Евгений Туник отмечает, что запуск обоих сезонов был тяжелым. Продюсеры не сразу согласились дать "зеленый свет".

Однако, мне кажется, что мы живем в такое время, когда нужно говорить на важные темы, нужно их растабуировать, потому что телевидение и интернет – это рупор, через который мы можем доносить обществу какую-то адекватную мысль,

- пояснил шоураннер сериала "Первые ласточки" Евгений Туник.

Немалую роль в качественном сериале играет саундтрек. Западные студии уже давно выпускают отдельные альбомы с песнями к сериалу, которые собирают сотни миллионов прослушиваний на музыкальных стримингах. Ранее отечественные телепроизводители этот фактор игнорировали. Однако сейчас ситуация меняется. Композиторкою обоих сезонов сериала "Первые ласточки" выступает молодая украинская певица DAKOOKA.



Съемки сериала "Первые ласточки" / Фото 24 канала



"Первые ласточки" стал одним из самых популярных сериалов 2019 года / Фото 24 канала

"Стараемся брать примеры из зарубежных культовых сериалов, культовых продуктов и, насколько я знаю, там вся команда, во главе с шоуранером, очень долго выбирают тот звук, то звучание, которое должно быть в сериале", – сказал шоуранер сериала "Первые ласточки".

Смотрите видео со съемок 2 сезона " первых ласточек":