Украинская электронная группа TVORCHI представила видеоработу на песню Living My Life, которая стала главной в их недавнем альбоме 13 waves ("13 волн").

Режиссером видеоклипа Living My Life стал Дмитрий Дорош, а оператором – Никита Копнин, сообщает 24 канал. В ролике участники группы – Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни – появились в стильных и блестящих костюмах, играя на музыкальных инструментах и с микрофоном. Другие события в клипе происходят в Черепашинецком карьере – уникальном месте в Винницкой области, где лазурная вода разлилась в озеро среди хвойных лесов.

Фото со съемок видеоклипа Living My Life / Пресс-служба группы

Именно в нем фантастические трюки выполняли участники одного из лучших водных балетов Украины – Waterballet mermaids. Участники группы отмечают, что такой визуальный ряд в клипе рассказывает об ощущении свободы, сближении и новом мировосприятии. Стоит добавить, что песню Living My Life Андрей и Джеффри записали отдельно, находясь на самоизоляции во время карантина.

TVORCHI – Living My Life: смотреть видео онлайн

В пластинку 13 waves также вошли песни Feeling OK, Instagram Model, Get U Back, Like It Like That, Spring Romance, Break Lights, Loose, Psycho, Scandalous, Bonfire (Full Version), Vice City.