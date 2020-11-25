Украинская певица Джамала похвасталась первой номинацией на Грэмми. Альбом саундтреков к фильму Netflix о Евровидении, где звучит и голос артистки, является одним из претендентов на награду.

Об этом сообщила сама Джамала на странице в инстаграме. Известная украинская певица, победившая на Евровидении в 2016 году, приняла участие в записи саундреков к фильму Netflix "Евровидение: История огненной саги".

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Альбом саундтреков номинирован на одну из самых престижных премий Грэмми. Он конкурирует с саундтреками к ленте "Кролик Джоджо" и мультфильму "Холодное сердце-2".

Джамала также написала о том, что ее голос лидировал во всех припевах и одном сольном куске. Певица отметила, что держит кулачки и надеется на победу.

"Это же просто вау! Мой голос звучит не только в видео-отрывке, который вы видите, но и лидирует во всех припевах и еще в одном сольном куске! Все мои интерпретации утверждались музыкальными продюсерами Netflix через связь с Лос-Анджелесом! Знали бы вы, какая колоссальная работа была проведена по созданию попурри. Счастлива, что принимала активное участие в этом. Держим кулачки! Очень счастлива за всю команду!" – поделилась Джамала.

26 июня на платформе Netflix состоялась премьера фильма "Евровидение: История огненной саги". Режиссером комедии стал Дэвид Добкин, а сценарий к ленте подготовили Эндрю Стилл и Уилл Феррелл. Кроме голоса Джамалы в саундтреке, она сыграла саму себя в одном из эпизодов фильма.

Смотрите саундтрек к фильму о Евровидении с участием звезд: