С 25 по 27 сентября в Каменце-Подольском отгремит ежегодный фестиваль Respublica FEST. На сцене выступят молодые и перспективные группы, которые смогут покорить публику и станут открытием для меломанов.

Как сообщает 24 канал, фестиваль музыки и стрит-арта Respublica FEST – один из главных популяризаторов и менторов молодых украинских артистов. Более того, они приобщают к поддержке музыкантов и Украинский культурный фонд. В этом году команда фестиваля не отступила от своих принципов и дала красный свет многим артистам-новичкам. Кого из молодых и перспективных талантов можно увидеть и услышать на Respublica FEST в 2020 году, узнавайте в материале.

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pustosh

pustosh – это столичный гранж-гараж-инди-дуэт, состоящий из двух талантливых музыкантов Марии и Евгения. Чтобы создать невероятное действо на сцене, этим двум достаточного лишь трех инструментов – бас-гитары, барабанов и вокала. И зрители Respublica FEST смогут в этом убедиться!

Смотрите клип группы pustosh – "Щось не так": видео

OOZE

Еще одно открытие Respublica FEST – мощные экспериментаторы из Василькова OOZE. Созданный 2018 бэнд пока имеет в арсенале две полноформатные пластинки: Сableway (2019) и Shivers (2020).

Хотя критики и утверждают, что OOZE выдают stoner/psychedelic rock, ребята упорно открещиваются от ярлыков и жанров. Они утверждают, что их главный жанр – музыка. Ее они и играют.

Смотрите клип OOZE – Pillars Of Creation: видео

Sheetel & The Good Stuff

Новый альтернативный проект Антона Шителя после его предыдущей группы MYOPIA звучит более нуарно, драматически и взросло. Музыкант перезапустил бэнд в 2018-м, до этого долго держа новый проект в секрете и выдав только сингл Arise. Впоследствии на свет появилась пластинка Mr. White, которая заинтересовала меломанов.

Если вам по душе надрывный вокал и звучание клавишных, не пропустите выступление Sheetel & The Good Stuff на Respublica FEST.

Смотрите фрагмент выступления Sheetel & The Good Stuff: видео

Cloudless

Украинский бойз-бэнд Cloudless вряд ли можно было назвать новичками, если бы не изменения в их составе. Еще в начале 2020-го ребята штурмовали национальный отбор Евровидения с вокалистом Юрием Каналошем, а сейчас открывают новую страницу в истории группы сразу с двумя новыми участниками. К создателю коллектива Антону Панфилову и гитаристу Михаилу Шатохину присоединились обладатель бархатного голоса Василий Демчук и ответственный за сердце и ритм бэнда Александр Ковачев.

Смотрите запись песни Cloudless "Бувай": видео

D.Marsh

Участники киевской группы D.MARSH обожают винтажные аналоговые синтезаторы и электрогитары, вдохновляются Depeche Mode и Arctic Monkeys и творят свои песни, выдавая сплав с электронной и рок-музыки.

В 2019-м к бэнду присоединился барабанщик, а, следовательно, от выступления на Respublica FEST стоит ожидать в сотни раз больше ритмичности, драйва и мощности.

Слушайте песню группы D.MARSH "Хто я без тебе": видео

Heartprints

Победители турнира Best Rock & Metal Song of November от музыкального проекта Louder.me запорожская группа Heartprints также будет подрывать своей мощью фестиваль. Название этого бэнда означает "отпечатки на сердце", следовательно, бесследно выступление группы ни для одного слушателя не пройдет.

Смотрите клип группы Heartprints – Dead or Alive: видео

Интересно Jerry Hеil выпустила новый клип на свой популярный хит: зажигательное видео

GannaBaby

GannaBaby – это киевская инди-поп группа. Они создают музыку только 2 года, но уже многое успели: выдать EP "Лише Своє", проехать "Последний Первый Тур", снять клипы "Сумую", "Коло Кола" и Mash Up, получить 4 "да" от жюри десятого Х-фактора, стать победителями Koza Music Battle, подорвать едва ли не все украинские фестивали и выпустить уже 2 танцевальных трека лета 2020 "Класні Лосіни" та "Лежебоче".

Что дальше? Взрывное выступление на Respublica FEST и первая полноформатная пластинка, которую группа пишет под руководством Сергея Любинского.

Смотрите клип GannaBaby – "ЛЖБЧ": видео

REMAFO

Сначала Олег Максимов и Олег Арендарчук взялись создавать рок-бэнд, однако затем изменили курс на дэнс-музыку и хип-хоп. Сегодня они снимают авангардные и концептуальные клипы, собирают полные залы без продюсеров и пиарщиков и уже готовятся поднимать на уши Respublica FEST 2020.

Смотрите клип REMAFO – "220 Вольт": видео

BRAT

Этот неординарный артист вдохновляется монгольским рэпом, Run The Jewels, Nine Inch Nails и Tricky, уже успел зачитать на многих музыкальных ивентах, в стороне от хайпа и шума и мечтает выступить на KEXP и Boiler Room.

Слушайте песню BRAT – "Брат": видео

Vnature

Vnature – уникальное явление на молодой украинской музыкальной сцене. Это 15-летние выпускники киевской рок-школы и победители ее первого сезона битвы молодых групп. Юные артисты играют отборный ню-метал, приправленный панком и альтернативой. Их дебютным EP Meaning Off занимались ударник группы Velikhan Андрей Литвиненко и Роман Бондарь из группы Detach, а сама пластинка вышла на лейбле фронтмена Septa и The Nietzsche Евгения Тимчика.

Слушайте песни группы Vnature: аудио

Как будет проходить Respublica FEST

Нынешний юбилейный Respublica FEST пройдет при поддержке Украинского культурного фонда в цифровом формате. Он одновременно будет проходить в Каменец-Подольском и еще 10 украинских городах онлайн. А посетителей будут ждать бесплатные стримы с гримерных музыкантов и панорамные трансляции концертов на ютубе. В то же время все гости Respublica FEST будут придерживаться советов ВОЗ во время пандемии: сохранять дистанцию, носить медицинские маски и пользоваться антисептическими средствами.

Чтобы избежать массового скопления людей, фестиваль получил цифровой формат. Транслировать нынешний Respublica FEST будут три известные канала: первый день – Kolegi Studio, второй – канал Супер Суса, а третий – СЛУХ.