Украинская певица Оля Полякова в прямом эфире поговорила с министром здравоохранения Максимом Степановым. Артистка пообщалась с главой Минздрава относительно скандального концерта в Харькове.

Оля Полякова в прямом эфире "Ток-шоу №1" требовала от министра Максима Степанова признать, что ее выступление в Харькове накануне Дня учителя не стало причиной всплеска заболеваемости COVID-19. Их перепалку обнародовали на официальном ютуб-канале "Украина 24".

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Глава Минздрава отметил, что на момент проведения концерта Харьков находился на первых местах среди украинских городов по количеству больных коронавирусом. Теперь, через две недели после массового мероприятия, в городе обнаруживают смертоносную инфекцию у рекордного количества людей – 500-600 каждый день.

Вы серьезно считаете, что увеличение заболеваемости произошло из-за моего концерта? Ежедневно сотни тысяч людей ездят в метро, ​​где не надевают маски. Когда начала распространяться информация о том, что концерт Поляковой в Харькове вызвал вспышку COVID-19. Так вот, вспышки из-за моего выступления не было, и я хочу, чтобы вы это признали,

– заявила Полякова.

Она также привела цифры заболеваемости в Харькове до и после ее выступления. По ее словам, на следующий день после концерта инфекцию обнаружили у меньшего количества людей: 2 октября – у 342 больных, а 4 октября – у 271 человек, 5 октября – у 284.

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Степанов отметил, что его претензии адресованы не конкретно певице, а организаторам этого "праздника", которые во время пандемии устраивают массовое мероприятие и подвергают граждан опасности.

Любой концерт с большим количеством людей в пандемию является огромным риском и источником распространения инфекциии. И это аксиома, а не теорема, которую еще надо доказывать. Я не понимаю о чем мы спорим, что вы хотите доказать? Повлиял ли концерт, в котором вы участвовали на вспышку заболеваемости? Повлиял,

– сказал Степанов.

Перепалка Оли Поляковой и Максима Степанова: смотрите видео онлайн