Скоро ПЦУ перейдет на новый календарь: как изменяются даты праздников – перечень

Православная церковь Украины уже в этом году переходит с юлианского на новоюлианский календарь. Переход пройдет уже 1 сентября 2023 года. Как изменяются даты праздников – читайте ниже.

ПЦУ принял соответствующее решение 27 июля. 24 Канал разобрался, как новый календарь изменяет даты церковных праздников для украинцев.

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Когда ПЦУ перейдет на новый календарь

Уже через три недели Православная Церковь Украины перейдет на новоюлианский календарь. Произойдет это 1 сентября 2023, ведь именно в этот день начинается новый церковный год.

Почему Украина переходит на новый календарь? Юлианский календарь рассматривается как связанный с русской церковной культурой. Такое решение приняли, чтобы сохранить украинскую, духовную идентичность и защититься от агрессии "русского мира".

Ведь современным (новой лианским) календарем пользуются все религиозные учреждения, поддерживающие Поместную Церковь, и только русская церковь придерживается старого (юлианского) календаря.

Как изменяются даты праздников

Уже в этом году верующие ПЦУ будут отмечать главные церковные праздники в другие дни:

Рождество Христово – 25 декабря (вместо 7 января)

– 25 декабря (вместо 7 января) Щедрый вечер (Маланки) – 31 декабря (вместо 13 января)

Василия – 1 января (вместо 14 января)

Крещение – 6 января (вместо 19 января)

– 6 января (вместо 19 января) Благовещение – 25 марта (вместо 7 апреля)

Юрия – 23 апреля (вместо 6 мая)

Рождество Иоанна Крестителя – 23 июня (вместо 7 июля)

Петра и Павла – 29 июня (вместо 12 июля)

– 29 июня (вместо 12 июля) Пророка Илии – 20 июля (вместо 2 августа)

Маковея – 1 августа (вместо 14 августа)

Преображение – 6 августа (вместо 19 августа)

Первая Пречистая – 15 августа (вместо 28 августа)

Вторая Пречистая – 8 сентября (вместо 21 сентября)

Покров – 1 октября (вместо 14 октября)

– 1 октября (вместо 14 октября) Андрея – 30 ноября (вместо 13 декабря)

Николай – 6 декабря (вместо 19 декабря)

Отметим, что изменятся даты почти всех церковных праздников, однако Пасха и привязанные к нему события, например Троица, останутся, как и были.