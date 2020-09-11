Патриот будущего: Alina Pash представила новый альбом Amerikraine Dream
Украинская рэп-исполнительница Alina Pash представила сегодня, 11 сентября, новый альбом Amerikraine Dream. В нем она рассказывает о стране-утопии, здоровом патриотизме и патриоте будущего.
Украинская рэп-исполнительница и певица Alina Pash представила новый альбом Amerikraine Dream. По словам певицы, пластинка рассказывает "иронически о патриотизме". Об этом она сообщила на своей инстаграм-странице.
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Как рассказала певица, Amerikraine – это страна-утопия. Она состоит из сочетания желаемой свободы и свободы с соком нашей ненависти и глобальной коррупции.
Эта страна наполнена цветными символами и сильными чувствами, надеждами на справедливость и молодой кровью,
– написала рэперша.
Alina Pash также отметила, что этим проектом она хочет показать патриота будущего, который стремится больше открывать, чем закрывать свою страну. Также она сообщила, что в течение нескольких следующих месяцев она выпустит еще два трека-штата.
Альбом Amerikraine Dream: из чего состоит
Пластинка собрана из шести треков-штатов:
- Accent – это штат, где есть все о наших акцентах, корнях, откуда мы все родом.
- Hate – штат чистой ненависти.
- Dengi – цыганский штат и рассказ об одном счастливчике-неудачнике.
- Gentleman – восторженный штат с танцевальными мотивами.
- N.U.M. (Nobody Understands Me) – самый мощный штат с Queen Of This Show.
- Visokomirni – согревающая интерлюдия.
Альбом вполне можно послушать на разных платформах.