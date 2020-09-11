Украинская рэп-исполнительница Alina Pash представила сегодня, 11 сентября, новый альбом Amerikraine Dream. В нем она рассказывает о стране-утопии, здоровом патриотизме и патриоте будущего.

Украинская рэп-исполнительница и певица Alina Pash представила новый альбом Amerikraine Dream. По словам певицы, пластинка рассказывает "иронически о патриотизме". Об этом она сообщила на своей инстаграм-странице.

Читайте также "Богиня" – это мой музыкальный дневник: Злата Огневич презентовала новый альбом

Как рассказала певица, Amerikraine – это страна-утопия. Она состоит из сочетания желаемой свободы и свободы с соком нашей ненависти и глобальной коррупции.

Эта страна наполнена цветными символами и сильными чувствами, надеждами на справедливость и молодой кровью,

– написала рэперша.

Alina Pash также отметила, что этим проектом она хочет показать патриота будущего, который стремится больше открывать, чем закрывать свою страну. Также она сообщила, что в течение нескольких следующих месяцев она выпустит еще два трека-штата.

Альбом Amerikraine Dream: из чего состоит

Пластинка собрана из шести треков-штатов:

Accent – это штат, где есть все о наших акцентах, корнях, откуда мы все родом. Hate – штат чистой ненависти. Dengi – цыганский штат и рассказ об одном счастливчике-неудачнике. Gentleman – восторженный штат с танцевальными мотивами. N.U.M. (Nobody Understands Me) – самый мощный штат с Queen Of This Show. Visokomirni – согревающая интерлюдия.

Альбом вполне можно послушать на разных платформах.