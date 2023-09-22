Когда празднуем Пасху в 2024 году: изменится ли дата по новому церковному календарю

Пасха является любимым праздником многих христиан, ведь оно означает Воскресение Сына Божьего из мертвых. Предшествует ему Великий пост, который длится 40 дней.

В последнюю неделю поста ограничения являются самыми строгими. Следует полностью посвящать себя Богу: молитвам, раскаянию в грехах, ограничению в пище. Перед праздником верующие окрашивают яйца и пекут куличи. А когда будем праздновать Пасху в 2024 году – расскажет 24 Канал.

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Пасха в 2024 году: новая дата

Воскресение Господне является переходным церковным праздником, и поэтому его дата каждый год является другой.

Определяют, когда будет Пасха, от Дня весеннего равноденствия (21 марта). Тогда ждут первого полнолуния. Собственно, первое воскресенье после такого месяца становится днем, когда мы отмечаем праздник. Католическая и православная церковь руководствуются в исчислении этой даты разными календарями, поэтому и празднование происходит в разные дни.

Воскресение Христово в 2024 году католики будут праздновать 31 марта (по григорианскому календарю), а православные христиане – 5 мая (по новоюлианскому и юлианскому).

Как свидетельствует Библия, Воскресение Иисуса Христа произошло очень рано. Во время него случилось землетрясение, потому что ангел отодвинул тяжелый камень от двери гроба Сына Божьего. После этого туда пришли Мария Магдалина, Дева Мария, мать Иакова и Соломия, чтобы смазать ароматными маслами тело Христа.