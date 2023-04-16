С Пасхой: пасхальные поздравления в открытках

16 апреля 2023, 06:15
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16 апреля верующие празднуют Воскресение Христово. Это самый светлый день в году, когда все вокруг наполняется особой любовью и теплом. Благодаря нашим защитникам мы можем посвятить паски и поздравить друг друга.

24 Канал подготовил подборку трогательных открыток, которые в Пасху следует отправить родным и друзьям. Мы вместе празднуем воскресение Христа, подарившего жизнь в мире и вечное блаженство, молимся, чтобы Украина как можно скорее победила врага и на наших землях воцарился мир. Христос Воскрес!

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Пасхальные открытки 2023


Картинки-поздравления с Пасхой 2023 / Фото Pinterest


Поздравления с Пасхой в картинках / Фото Pinterest


Поздравление с Пасхой 2023 / Фото Pinterest


Картинки с Пасхой 2023 / Фото Pinterest


Картинки с Пасхой 2023 / Фото Pinterest


Поздравления с Пасхой / Фото Pinterest


Пасха 2023 – картинки-поздравления / Фото Pinterest

Автор: Христина Кобак