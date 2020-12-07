Герцоги Кембриджские отправились в #RoyalTrainTour. Они отправились на лондонский вокзал, где Кейт Миддлтон в очередной раз покорила изысканным образом.

Кейт Миддлон и принц Уильям приехали на вокзал Лондона. На королевском поезде они отправляются в трехдневный тур, чтобы поблагодарить работников прифронтовых и общественных работ в Великобритании. Естественно, что без внимания публики не остался аутфит Кэтрин. Она в который раз показала безупречный вкус в одежде.

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Осенний look Кейт Миддлтон

Для такого выхода Кэтрин выбрала теплый осенний наряд. Она появилась на вокзале в элегантном длинном пальто цвета хаки. Также на шею Кейт накинула зелено-красный шарф в клетку. Такой look соединила с замшевыми сапогами-лодочками черного цвета на каблуке.

Среди аксессуаров, которые довершали образ герцогини были черные перчатки и лаконичная сумочка, которую она держала в руке. Поскольку в мире продолжается пандемия коронавируса, супруга принца Уильяма не забыла о защитной маске. Уши Миддлтон украшали изысканные серьги. Волосы она уложила в фирменные локоны, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах – на веках накрасила черные стрелки.

Принц Уильям позировал рядом с женой в черном пальто, темно-синих брюках, элегантной обуви. Дополнил образ вишневым шарфом и синей маской.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Красивая герцогиня Кембриджская / Фото Getty Images