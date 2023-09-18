Не делайте этого, потому что урожая не будет: где нельзя сажать озимый чеснок

Огородники все чаще сажают озимый чеснок. Впрочем, далеко не все знают, как это правильно делать, чтобы получить наилучший урожай. Интересно, что многие люди регулярно допускают одни и те же ошибки.

Куда нельзя сажать озимый чеснок, рассказала "Огородница из Одессы". Автор видео подчеркнула, что правильный выбор места – это уже половина успеха, пишет 24 Канал.

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В каких местах не стоит сажать озимый чеснок

От того, где именно вы посадите чеснок, будет зависеть урожай. Так что к выбору места необходимо отнестись очень ответственно.

Первое место, самое опасное для посадки озимого чеснока – низкие местности и все участки, где накапливается вода во время осенних дождей и весеннего таяния снега.

Если вы выберете это место – гарантированно избавитесь от большей части урожая уже на старте, потому что у зубчиков чеснока не будет шанса дожить даже до весны. Помните, что озимый чеснок нужно высаживать на возвышенностях, откуда стекает вся вода. От того, насколько сухо будет зубчикам, зависит, сойдет ли чеснок весной,

– подчеркнула огородница.

Также посоветовала тем, у кого подтапливается участок, обустроив высокие грядки с хорошим дренажем внутри. Для этого можно использовать ветки деревьев. Они постепенно перегнивают и обогащают почву.

Где нельзя садить озимый чеснок / iStock

Второе неудачное место – когда грядка расположена в тени. Как следствие, зубчики будут мелкими и бледными. Кроме того, у них резко увеличатся шансы на развитие болезней.

Третье место, куда не стоит сажать чеснок – грядки, на которых росли фенхель и базилик. Дело в том, что они выделяют в почву вещества, подавляющие рост и развитие луковичных культур.

Четвертое место – самая распространенная среди необразованных огородников проблема, отметила автор видео. Речь идет об освобожденной грядке после посадки лука или чеснока.

Не делайте этого. Не сажайте всегда на одну и ту же грядку чеснок и луковицу. Урожая не будет, или будет очень много болезней,

– подчеркнула огородница.

Пятое место – высадка зубчиков после уборки моркови и свеклы. Корнеплоды выносят из почвы огромное количество питания и именно тех элементов, которые потребуются для роста чеснока в следующем году.

А вот после патиссонов, кабачков, капусты, огурцов гороха, озимый чеснок растет очень хорошо и показывает отличные результаты по урожайности и устойчивости к болезням,

– заметила автор.

Шестое место – посадки клубники. Своими корневыми выделениями чеснок удручает ее. Так что лучше воздержаться от такого совместного культивирования.