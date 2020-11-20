Австралийская актриса Николь Кидман была поражена креативностью своих земляков. Чтобы рекламировать сериал "Отыграть назад", они создали мурал с изображением главной героини.

Реклама сериала "Отыграть назад"

Как сообщает The Daile Mail, мурал украшает 18-этажный дом в центральной части Сиднея. В течение 2 недель 11 художников трудились, чтобы воссоздать образ Николь Кидман из сериала "Отыграть назад". Мурал украсили золотистой рамкой, чтобы все выглядело, как дорогое произведение искусства.

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Николь Кидман уже побывала в Сиднее и оценила работу художников. Актриса сделала фото на фоне мурала, не сдерживая эмоций от увиденного.

Вот это да! Спасибо Сиднею за такое празднование выхода "Отыграть назад", – написала Николь к фото.

Известно, что мурал был частью рекламной кампании сериала "Отыграть назад". Изображение Николь Кидман на доме пробудет до 23 ноября, после чего его заменят на другое.

Что известно о сериале "Отыграть назад"

Лента "Отыграть назад" должна была выйти на стриминговой платформе HBO Max еще в мае 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на 25 октября. С тех пор в сети не прекращают обсуждать увлекательную драму, которая покорила динамичным и напряженным сюжетом.

В центре фильма – успешная психолог Грейс Фрейзер. Она живет в Нью-Йорке со своим мужем и сыном который учится в элитной школе. И, казалось, все в ее истории складывается идеально. Но картинка меняется перед выходом первой авторской книги Грейс. Ее муж внезапно исчезает, а женщина становится заложницей громкого скандала, который может уничтожить всю ее карьеру. Грейс переживает все этапы: от любви публики до ненависти и жестокого осуждения. Кроме этого, психоаналитик переосмысливает свою новую книгу, понимая, что и сама не живет по советам, которые дает другим.

Главные роли в сериале "Отыграть назад" сыграли Николь Кидман и Хью Грант.

"Отыграть назад": смотрите трейлер к сериалу