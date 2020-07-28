Отпуск в селе: малоизвестные, но интересные места
Чтобы сбежать подальше от городской суеты, предлагаем подборку нетуристических сел. Несмотря на небольшое количество туристов, эти места имеют богатую и интересную историю.
Редакция 24 канала сделала подборку из 6 сел в разных областях Украины, которые точно влюбят в себя.
Читайте также Лучшие места для отдыха в палатках: подборка интересных локаций
Отпуск в селе: куда поехать
Розгирче на Львовщине
Село расположено в долине реки Стрый. Оно известно с 1460 года.
Здесь для туристов будет интересным скалистый монастырь, на который нужно подниматься пешком и в удобной обуви. Скалы использовались еще в языческие времена. Также здесь есть каменный храм Святого Николая. Его построили еще в 1888 году.
А на одной из вершин хребта расположено интересное место – городище древнерусского периода, сохранившее следы оборонительных земляных валов.
Скалистый монастырь / Фото: 24 канала
Губков в Ровненской области
На правом берегу реки Случь в Ровненской области раскинулось село Губков. В письменных источниках о нем впервые упоминается в 1504 году. Самые интересные места для приезжих – это ландшафтный парк в самой долине реки Случь. Он входит в сотню чудес света!
Также здесь сохранились руины Губковского замка ХV века. До сих пор остались только часть стен и несколько башен. А также засыпанный замковый колодец.
Замок расположен на склоне / Фото: ua.igotoworld.com
Колочава в Закарпатской области
На территории Национального парка "Синевир" расположено село Колочава – между лугами Стрымбоя, Дарвайкой, Барвинком, Красной и Ружей. Через Колочаву протекают реки Негровец, Герсовець, Сухарь и Колочавка.
В селе есть "Птицепарк", где живут множество птиц, а также десятки музеев на различную тематику.
Деревня-музей Колочава / Фото: Сельский ревизор
Геройское на Херсонщине
В Голопристанском районе Херсонской области расположено село Геройское с необычной природной достопримечательностью. Еще в XVI веке это было местом, где запорожские казаки начали промысел по добыче соли. Ведь именно здесь расположены розовые озера.
Читайте больше о розовых озерах по ссылке
Розовые озера / Фото: vokrugsveta.ua
Розтоки в Черновицкой области
Вдоль реки Черемош расположено село Розтоки. Впервые письменное упоминание о селе датируется 1500 годом.
Для туристов здесь будет интересен заказник Буковинские водопады, который имеет площадь 38,5 гектаров. В этом комплексе есть такие водопады: Ковбер, Сыч, Нижний Гук, Ворота, Средний Гук, Большой Гук, Верхний Гук.
Розтоки / Фото: uk.wikipedia.org
Фрумушика-Нова в Одесской области
В Одесской области расположено село Фрумушика-Нова. Путешественников здесь ждут национальные дома Бессарабии, овечья ферма и несколько музеев с артефактами.
Село Фрумушика-Нова / Фото: ukrainer.net
Смотрите видео: отпуск в селе