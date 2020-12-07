Если карантин у некоторых пар еще больше поспособствовал разводам, то на королевскую чету Кейт и Уильяма он повлиял лишь положительно. По крайней мере, так считает эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

По словам женщины, пандемия и самоизоляция повлияли на чувства герцогов Кембриджских, сообщают в издании Express. У них однозначно изменились отношения и проявления чувств друг к другу. В соответствии с королевским протоколом им нельзя проявлять чрезмерно свои чувства на публику, однако сейчас Джуди Джеймс все же отметила положительные сдвиги.

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По ее мнению, совместное пребывание в изоляции и участие в различных мероприятиях, возможно, повлияло на пару и их язык тела.

Изоляция и ношение масок повлияли на весь язык нашего тела, и Кейт с Уильямом, похоже, не исключение. Время, проведенное вместе, усилило их публичные проявления нежности. Они держатся друг к другу ближе и чаще смотрят друг другу в глаза. Язык тел демонстрирует сильную связь,

– прокомментировала эксперт.

Она добавила, что пара сейчас касается друг друга с новой легкостью. Уильям начал использовать больше наглядных жестов, чтобы лучше выразить свою точку зрения, в то время как Кейт зачарованно и внимательно на него смотрит.

"Уильям всегда смотрит Кэтрин в глаза, и выражает тем самым глубокое уважение к ней и к тому, что она говорит. Уверенность Кейт в последнее время также резко возросла", – отметила Джеймс.

Стоит напомнить, что королевская чета состоит в браке уже девять лет, и за это время у них родились трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. В противовес принцу Гарри и Меган Маркл супруги сдержаннее себя ведут на публике, впрочем, за все время в СМИ никогда не говорили о проблемах в их отношениях.