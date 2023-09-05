Действуют очень быстро: 8 способов отмыть кожу от зеленки и йода

Хотя раз в жизни каждого возникала ситуация, когда загрязнился йодом или зеленкой. А такие вещества достаточно устойчивы: их так просто водой не смоешь.

Если вам нужно оперативно избавиться от пятен от йода или зеленки, не нужно мучиться и долго думать. Есть действенные средства, которые помогут вам решить эту проблему. Такой перечень – собрал 24 Канал.

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Чем отмыть зеленку из кожи

Если случилась такая ситуация, что вы обмазались зеленкой, ничего страшного. Надо взять спирт или какой-нибудь крепкий алкоголь и замочить в нем ватный диск. Тогда потрите пятно на коже. Будьте бдительны, у кого чувствительна кожа.



Спирт / Фото Tabletki.ua

Эффективно Для быстрого удаления пятен от йода и зеленки (держится на коже около недели) можно использовать соду. Намочите кожу и натрите содой на месте пятна, после чего смойте водой и нанесите увлажняющий крем.



Сода / Фото Pxhere

Этот метод действует на 100%, но его нельзя использовать для кожи лица. Но все следует делать очень осторожно. Можно налить на ватный диск или на ушную палочку отбеливатель. Немного потираем и смываем теплой водой.



Отбеливатель / Фото Optservice

Существует и более легкий способ, чтобы не рисковать своей кожей. Возьмите обычную пасту и натрите загрязненное место. Можно несколько раз повторить.

Чем отмыть йод из кожи

Простое средство, которое работает – это лимон или лимонный сок. Все знают, что такое вещество осветляет кожу. Выжмите немного сока и обработайте пятно с йодом. Также можно потереть самим лимоном, пока йодное исчезнет. Этот способ лучше использовать для рук и ногтей. Но не для лица.



Лимонный сок / Фото Pinterest

Если так случилось, что вы запачкались йодом, то придет на помощь средство, которое есть чуть ли не у каждого дома. Это хозяйственное мыло, оно работает лучше, чем обычное.



Холодное мыло Janvi.com

Прекрасным средством в такой ситуации является перекись водорода. Он хорошо удаляет разные пятна йода. Ватку или ткань нужно смочить и обработать. Так же действует такое средство, как хлоргексидин.



Перекись водорода / Tabletki.ua

Для тех, кто боится рисковать своей кожей, есть нежное средство. Достаточно нанести на кожу жирный крем или растительное масло. Тогда следует сильно потереть. Кстати, такое средство подействует даже для старых пятен, просто надо оставить его на время.